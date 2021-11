Paris (www.aktiencheck.de) - Öl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Neue Höchstkurse möglichZwar gehe es bei diesen Energiekosten in erster Linie um Gas, doch würden die Märkte für Energieträger im weitesten Sinne zusammenhängen - sei der eine zu teuer, suche sich der Markt Alternativen. Der Ölpreis habe sich in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt nach oben gepirscht. Der jüngste Rückgang sollte in diesem Zusammenhang nicht verunsichern. Im Gegenteil: Der "Kursrutsch" von 86 auf fast 82 Dollar binnen zwei Tagen sei von vielen Käufern bereits zum Einstieg genutzt worden. (Ausgabe vom 29.10.2021) (01.11.2021/ac/a/m)