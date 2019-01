Paris (www.aktiencheck.de) - Die Erholung setzt sich bei Brent unverändert fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Chance sei gegeben, die Erholung auch bis in den Bereich der stärkeren Widerstandszone um 61,75 USD auszubauen, bevor an den 63,56 USD wieder ein Rücklauf wahrscheinlich werde. Intraday biete sich bei 61,75 USD auch die Oberkante des mehrtägigen Trendkanals, welche zunächst aufhalten dürfte. Bereits ein Rückfall unter 58,50 USD könnte eine beginnende Zwischenkonsolidierung in Richtung 57,11 USD nach sich ziehen. (09.01.2019/ac/a/m)