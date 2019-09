Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis brach am Montag stark nach oben aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickIm Bereich der Hürde bei 68,90 USD sei es bereits zu einem Rücksetzer gekommen, welcher auch eine weitere Konsolidierung nach sich ziehen könnte. Würden sich Anschlusskäufe oberhalb der 69,63 USD zeigen, dürfte die Rally in Richtung 70,57 USD und später bis 73,39 USD fortsetzbar werden. Abgaben unter 67,60 USD könnten hingegen eine deutlichere Zwischenkonsolidierung in Richtung 65,40 USD einleiten. (17.09.2019/ac/a/m)