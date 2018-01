Paris (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr startet so, wie das alte aufgehört hat - mit einem steigenden Ölpreis, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es gebe durchaus gute Gründe, weshalb der Ölpreis - zumindest kurzfristig - noch Luft nach oben haben könnte. Da wären zum einen die aktuellen Unruhen im Iran, wenngleich Expertenmeinungen zufolge die Ölreserven weit von den Protest-Zentren entfernt seien. Hinzu kämen die weiterhin recht dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft und die damit womöglich einhergehende steigende Öl-Nachfrage. Auch die Ende 2017 von der OPEC und zehn weiteren Ölstaaten beschlossene Verlängerung der Produktionsdrosselung könnte den Kurs beflügeln. Gleiches gelte für den US-Dollar, der das Jahr ebenfalls so beginne, wie er das alte abgeschlossen habe: kraftlos.Die aktuelle Kältewelle in den USA sowie ein erneuter Rückgang der US-Lagerbestände würden zusätzliche Fantasie in den Kurs bringen. Aber: Je höher der Ölpreis, desto attraktiver sei die Ölförderung für die US-Fracking-Industrie. Dies zeige auch der jüngst aufgestellte US-Produktionsrekord in Höhe von 9,7 Mio. Barrel pro Tag. Lange werde die OPEC diese Entwicklung wohl nicht tatenlos hinnehmen. Um seine Marktanteile zu verteidigen, könnte das Ölkartell schon im Sommer den Markt mit frischem Öl fluten. Schließlich habe die OPEC - wohl in weiser Voraussicht - auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, die vereinbarte Verlängerung der Förderdrosselung im Juni einer erneuten Prüfung zu unterziehen. (05.01.2018/ac/a/m)