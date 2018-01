Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen auf hohem Niveau seitwärts und konnte die Ausbruchsbewegung oberhalb der 65,80 USD bestätigen, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt seien die Notierungen weiter angesprungen.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally weiter auszudehnen und den Anstieg zunächst bis in den Bereich 68,00 USD fortzusetzen. Anschließend könnten auch die 70,00 USD mittelfristig erreichbar werden. Sollte der Ölpreis vorzeitig aus dem Aufwärtstrend fallen, unter die 66,00 USD, wären Abgaben bis in den Bereich 64,63 USD in Form eines Pullback schnell möglich. (02.01.2018/ac/a/m)





