Börsenplätze Ocugen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ocugen-Aktie:

9,718 EUR +22,86% (26.04.2021, 20:40)



NASDAQ-Aktienkurs Ocugen-Aktie:

11,72 USD +21,70% (26.04.2021, 20:25)



ISIN Ocugen-Aktie:

US67577C1053



WKN Ocugen-Aktie:

A2PSZH



Ticker-Symbol Deutschland Ocugen-Aktie:

2H51



NASDAQ-Ticker-Symbol Ocugen-Aktie:

OCGN



Kurzprofil Ocugen, Inc.:



Ocugen, Inc. (ISIN: US67577C1053, WKN: A2PSZH, Ticker-Symbol Deutschland: 2H51, NASDAQ-Symbol: OCGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung transformativer Therapien zur Behandlung von Blindheitserkrankungen konzentriert. Gemeinsam mit seinem indischen Partner Bharat Biotech arbeitet Ocugen auch an einem Covid-19-Impfstoff namens Covaxin. (26.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ocugen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ocugen, Inc. (ISIN: US67577C1053, WKN: A2PSZH, Ticker-Symbol Deutschland: 2H51, NASDAQ-Symbol: OCGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die EU-Kommission AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) verklage, die Türkei auf Sputnik V setze und die Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) zumindest in den USA fortgesetzt würden, sorge an der Börse die Aktie von Ocugen für Wirbel.Seit Ende Dezember arbeite Ocugen gemeinsam mit seinem indischen Partner Bharat Biotech an einem Covid-19-Impfstoff namens Covaxin, was damals für den ersten Kurssprung der Aktie gesorgt habe. In Indien habe der Wirkstoff dann Anfang des Jahres eine Notzulassung erhalten, was die Ocugen-Aktie erneut angetrieben habe.Die Partnerschaft sei jedoch insbesondere mit dem Ziel geschlossen worden, die Zulassung auf dem US-Markt zu erreichen. Und genau hier gebe es nun Fortschritte. Denn erste Signale für einen unmittelbar bevorstehenden Antrag auf eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde habe es kurz vor dem Wochenende gegeben.Die Euphorie sei nicht verwunderlich, denn Covaxin solle laut neusten Studienergebnissen auch gegen die aggressive Corona-Mutation wirken, die aktuell in Indien wüte. Insgesamt solle der Wirkstoff einen 78-prozentigen Schutz vor milden, moderaten und schweren Covid-19-Verläufen bieten. Alleine bei den schweren Verläufen seien sogar 100 Prozent der 25.000 Studienteilnehmer geschützt gewesen.Nur die risikofreudigsten Zocker sind bei der Ocugen-Aktie aktuell gut aufgehoben - alle anderen Anleger halten hier Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link