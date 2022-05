Börsenplätze Oatly-Aktie:



Oatly Group AB (ISIN: US67421J1088, WKN: A3CQRG, Ticker-Symbol: 9ZX, NASDAQ Ticker Symbol: OTLY) wurde in den 1990er Jahren gegründet und basiert auf schwedischen Forschungen der Universität Lund. Die patentierte Enzymtechnologie des Unternehmens kopiert den natürlichen Prozess der Natur und verwandelt den ballaststoffreichen Hafer in ein nahrhaftes flüssiges Lebensmittel, das perfekt auf den Menschen abgestimmt ist.



Bis heute bleibt das schwedische Unternehmen unabhängig und engagiert sich dafür, das Leben der Menschen und das allgemeine Wohlergehen des Planeten durch eine Reihe von Haferdrinks zu verbessern.



Das Unternehmen agiert aus der südlichen Region Schwedens mit Hauptsitz in Malmö und dem Produktions- und Entwicklungszentrum in Landskrona. Die Marke Oatly ist in mehr als 20 Ländern in Europa und Asien erhältlich. (23.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oatly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oatly (ISIN: US67421J1088, WKN: A3CQRG, Ticker-Symbol: 9ZX, NASDAQ Ticker Symbol: OTLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Euphorie rund um den Börsengang von Oatly im Mai vergangenen Jahres sei groß gewesen. Zwölf Monate später sei davon ebenso wenig übrig wie von den Höchstständen der Aktie kurz nach dem IPO. Steigende Rohstoffpreise und ein schärferer Wettbewerb würden dem Hafermilch-Pionier zusetzen. Darüber hinaus habe das Sentiment gedreht.Stolze 13,1 Milliarden Dollar habe Oatly beim Börsendebüt am 20. Mai 2021 auf die Waage gebracht. Vom ersten Kurs bei 22,12 sei die Aktie in den folgenden zwei Wochen in der Spitze bis auf 29 Dollar geklettert. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem IPO seien die Papiere am Freitag bei 3,66 Dollar aus dem Handel gegangen - 87 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung sei auf 2,2 Milliarden Dollar zusammengeschmolzen.Das liege zum einen am schwierigen Marktumfeld für verlustreiche Wachstumsaktien. Im ersten Quartal 2022 sei Oatly umsatzseitig um 19 Prozent auf 166 Millionen Dollar gewachsen. Gleichzeitig habe sich der Verlust pro Aktie auf 0,15 Dollar verdoppelt und damit die Analystenschätzung von 0,12 Dollar übertroffen. Sorgen bereite darüber hinaus die Bruttomarge des Unternehmens, die von 29,9 Prozent im ersten Quartal 2021 auf nur noch 9,5 Prozent im Q1 2022 gesunken sei.Das liege auch an den weiter steigenden Haferpreisen. Sie seien zwar von ihrem Hoch Mitte April etwas zurückgekommen, lägen mit über sechs Dollar pro Bushel (= 14,5 Kilo) aber nach wie vor 72 Prozent über dem Wert zum Zeitpunkt von Oatlys Börsengang. Entsprechend seien die Kosten der verkauften Güter in Q1 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 53 Prozent gestiegen.Trotz all dieser Belastungsfaktoren weise die Aktie des Hafermilch-Pioniers ein KUV von 2,4 aus und sei damit deutlich teurer als beispielsweise die AKTIONÄR-Empfehlung Sunopta (0,8), zu deren Produktportfolio ebenfalls Milchersatzprodukte aus Hafer zählen würden und die seit der Empfehlung Ende April bereits 31 Prozent der Performance eingefahren habe."Der Aktionär" bleibt daher bei Oatly weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link