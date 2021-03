Börse Frankfurt-Aktienkurs Oak Street Health-Aktie:

48,10 EUR +3,55% (24.03.2021, 08:05)



NYSE-Aktienkurs Oak Street Health-Aktie:

56,99 EUR -0,25% (24.03.2021, 14:33)



ISIN Oak Street Health-Aktie:

US67181A1079



WKN Oak Street Health-Aktie:

A2QAH8



Ticker-Symbol Oak Street Health-Aktie:

HE6



NYSE-Ticker-Symbol Oak Street Health-Aktie:

OSH



Kurzprofil Oak Street Health Inc.:



Oak Street Health Inc. (ISIN: US67181A1079, WKN: A2QAH8, Ticker-Symbol: HE6, NYSE-Symbol: OSH) mit Sitz in Chicago betreibt Kliniken für die Grundversorgung und Gesundheitszentren. Das Unternehmen bietet Gesundheitseinrichtungen für medizinisch berechtigte Begünstigte. Oak Street Health dient Patienten in den Vereinigten Staaten. (24.03.2021/ac/a/n)





Chicago (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Oak Street Health signifikant:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP erweitern ihre Short-Aktivitäten in den Aktien von Oak Street Health Inc. (ISIN: US67181A1079, WKN: A2QAH8, Ticker-Symbol: HE6, NYSE-Symbol: OSH).Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 23.03.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,83% auf 0,93% der Aktien von Oak Street Health angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Oak Street Health-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,93% der Oak Street Health-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Oak Street Health-Aktie: