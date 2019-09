Es sei möglich, dass Advent und Bain Capital die AMS-Offerte nochmals überböten. Noch engagierte Anleger, die den Übernahme-Kampf mit durchziehen wollen, bleiben dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Wer auf die letzten Cents oder mögliche Enttäuschungen verzichten möchte, sollte auf dem aktuellen Niveau bei gut 40,60 Euro verkaufen. Seit dem Zwischentief im Juni habe die OSRAM-Aktie über 60 Prozent zugelegt. (Analyse vom 30.09.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz vor dem Ende der Annahmefrist für die Übernahme-Offerte des österreichischen Halbleiter-Herstellers AMS richte sich die Aufmerksamkeit der Aktionäre auf die konkurrierenden US-Finanzinvestoren Advent und Bain Capital. Würden sie ihr Angebot ebenfalls aufstocken? Oder müssten sie es womöglich gar nicht?Am Freitag habe AMS sein Angebot von 38,50 Euro auf 41 Euro aufgestockt und bekannt gegeben, nun bereits 14,69 Prozent der gesamten OSRAM-Aktien zu besitzen. Gleichzeitig hätten die Österreicher alle verbleibenden OSRAM-Aktionäre aufgefordert, ihre Aktien vor dem 1. Oktober einzureichen. Für nunmehr 4,6 Milliarden Euro würden sie den Münchner Konzern komplett übernehmen wollen.Nun seien die Aktionäre am Zug. Bedingung für den Erfolg des Angebots sei, dass 62,5 Prozent der Aktionäre ihre Anteile verkaufen würden. Die Frist laufe bereits in der Nacht zum kommenden Mittwoch um 24 Uhr aus. Bis dahin hätten auch die Finanzinvestoren Advent und Bain Capital Zeit, ihrerseits ein neues Angebot vorzulegen. Bislang sei die Höhe ihres aktuellen Angebots nicht bekannt.Der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn habe sie aufgefordert, das Angebot schnell zu konkretisieren. Womöglich liege es bereits oberhalb des AMS-Angebots. Falls die Investoren ihrerseits ein erneutes Angebot würden machen wollen, müssten sie die Annahmeschwelle erhöhen, damit sich auch die Annahmefrist verlängern würde. Damit wiederum würde sich auch die Frist der AMS-Offerte nach hinten verschieben und die Investoren so Zeit gewinnen.Die IG Metall lehne eine Übernahme von OSRAM durch die kleinere, hoch verschuldete AMS strikt ab und habe gewarnt, schon die Bieterschlacht gefährde die Arbeitsplätze. "Der Poker um Osram am Kapitalmarkt schadet dem Unternehmen und muss beendet werden", so Horn.Das Analysehaus Mirabound sehe das höhere Angebot von AMS ebenfalls kritisch. Es sei sehr riskant, verschiedene Unternehmenskulturen zu integrieren und eine große Menge an Aktien auszugeben, um am Ende mit einem hochgehebelten Geschäft mit sehr optimistischen Synergiezielen dazustehen.Auch im OSRAM-Management selbst gebe es Bedenken, ob AMS die Übernahme überhaupt finanziell und organisatorisch stemmen könne. Vorstandschef Olaf Berlien und Aufsichtsratschef Peter Bauer hätten erklärt, sie würden ihre eigenen Aktien nicht an AMS verkaufen.Die Analysten vom Bankhaus Metzler hätten die OSRAM-Aktie nun auf "verkaufen" gesenkt. Mehr als 41 Euro würden sie dem Licht-Spezialisten nicht mehr zutrauen. Independent Research habe das Ziel für OSRAM ebenfalls auf 41 Euro gesetzt.Die Experten von Bernecker Börsenbriefe würden die Annahme des AMS-Angebots empfehlen. Damit würde der Einstieg von Finanzinvestoren verhindert, deren Ziel darin liege, "ein gutes Business zu machen, nach drei bis vier Jahren auszusteigen, aber die Industriestruktur in Deutschland nicht zu verbessern".