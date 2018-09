Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (24.09.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Attraktives Wachstumspotenzial aufgezeigt: Auf einem Markt- und Technologietag habe die Halbleiterdivision Opto Semiconductors (OS) im Mittelpunkt gestanden. Durchaus glaubhaft sei das ab 2020 über den Zyklus erwartete langfristige OS-Wachstumspotenzial von ca. 10% bei einer adj. EBITDA-Margenbandbreite von 23 bis 29% verdeutlicht worden. Der kurzfristige Wachstumsausblick sei dagegen zurückhaltender gewesen. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein organisches OS-Umsatzwachstum von 5 bis 6% erwartet. Dies impliziere für Q4 eine leicht rückläufige Geschäftsentwicklung. Übertragen auf den Konzern erscheine Maichl im GJ 2017/18 das untere Ende der Zielspanne von 1 bis 3% realistisch.Ertragsziel für 2017/18 erscheine aber gut erreichbar: Die adj. EBITDA-Marge für OS werde im GJ 2017/18 zwischen 24 und 25% erwartet, was für Q4 eine Margenerholung gegenüber Q3 bedeute. Maichl modelliere nun 24% (bisher: 23,5%). Auf Konzernebene steige seine Schätzung für das adj. EBITDA auf 592 Mio. EUR (bisher 582 Mio. EUR). Der Plankorridor von 570 bis 600 Mio. EUR sollte somit gut erreicht werden.Im OS-Ausblick für das GJ 2018/19 manifestiere sich eine erhöhte Planungsunsicherheit: organisches Umsatzwachstum 5 bis 10% und eine adj. EBITDA-Marge von 22 bis 26%. DieVisibilität werde vor allem im wichtigen Automobilzuliefergeschäft (ca. 50% OS-Umsatzanteil) als gering eingestuft. H1 könnte hier nochmals schwach ausfallen mit Erholungschancen in H2. Maichl reduziere seine OS-Wachstumsschätzung auf 6% (bisher 9%). Auf Konzernebene baue er zudem einen negativen einmaligen Umsatzeffekt von 50 Mio. EUR aus der Anwendung von IFRS15 ein. Für den Konzern erwarte er ein organisches Wachstum von ca. 4% bei einem adj. EBITDA von 641 Mio. EUR (bisher: 661 Mio. EUR). Dabei berücksichtige er auch zusätzliche Ergebnisbelastungen aus den produktseitig zuletzt erweiterten Einfuhrzöllen für Importe aus China in die USA.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OSRAM Licht-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 24.09.2018)