Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (26.09.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Der Übernahmekampf um OSRAM Licht erreicht einen neuen Höhepunkt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Münchner Konzern habe ein indikatives Angebotsschreiben der Finanzinvestoren Advent und Bain Capital erhalten. Beide würden zusammen planen, ein verbindliches Übernahmeangebot für alle OSRAM Licht-Aktien vorzulegen, welches nach deren Auffassung bezogen auf den Angebotspreis, die Strategie und die Wachstumsperpektive von OSRAM Licht gegenüber dem Angebot der österreichischen ams AG überlegen sei. Ein Angebotspreis sei noch nicht genannt worden. Die Investoren würden aber das Ziel verfolgen, einen Angebotspreis zu bieten, der die von ams AG gebotenen 38,50 Euro je Aktie bedeutsam überschreite. Advent und Bain Capital würden in den nächsten Wochen beabsichtigen, nach einer verkürzten Due Dilligence und der Sicherstellung der Finanzierung, ein Angebot vorzulegen.OSRAM Licht-Aktionäre stünden nun vor der Qual der Wahl. Donie empfehle, nach der neuerlichen Wende zunächst bis zum Anfang der nächsten Woche abzuwarten, ob eine Fristverlängerung erreicht werde. In dem Fall bleibe genug Zeit, ein gegebenenfalls drittes Angebot zu prüfen. Sollte keine Fristverlängerung erwirkt werden, empfehle Donie das ams-Angebot zum Ende der Angebotsfrist anzunehmen. In diesem Fall, könnten die OSRAM Licht-Aktien bei Kursen über 38,50 Euro alternativ auch über die Börse verkauft werden. Bei der Abwägung sollten Transaktionskosten berücksichtigt werden, so Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: