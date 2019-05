Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

27,56 EUR -0,11% (21.05.2019, 09:59)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (21.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) von 31,00 Euro auf 30,00 Euro.Das operative Zahlenwerk (Umsatz, bereinigtes EBITDA) für das Q2 2018/19 (31.03.) habe sich insgesamt im Rahmen der vorläufigen Eckdaten von Ende März bewegt. Diese seien äußerst schwach ausgefallen (u.a. Umsatz auf vergleichbarer Basis (lfl.): -14% y/y; bereinigte EBITDA-Marge: 8,1% (Vj.: 16,9%)). Der Ende März gekappte Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) sei im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden. Hier liege OSRAM nach Q2 umsatzseitig am unteren Ende (-14% y/y) und margenseitig am oberen Ende (9,7%) der Guidance. Das Effizienzsteigerungsziel sei ausgedehnt (neu: 2020/21 (zuvor: 2019/20)) und erhöht worden (neu: >200 (bisher: 160 bis 180) Mio. Euro).Die neue Strategie (von Beleuchtung hin zu Photonik) biete nach Meinung des Analysten Potenzial. Das werde seines Erachtens aber dauern, bis sich hier sichtbare Erfolge (deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum) einstellen würden. Diermeier habe seine Erwartungen teilweise angepasst (u.a. EPS 2018/19e: -1,51 (alt: -1,34) Euro). Die OSRAM-Aktie bewege sich nach Ansicht des Analysten nach wie vor im Spannungsfeld einer schwachen Geschäftsentwicklung auf der einen Seite sowie Übernahmefantasien auf der anderen Seite.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet OSRAM Licht-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 31,00 Euro auf 30,00 Euro (Discounted-Cashflow-Modell, nach wie vor Übernahmeaufschlag von 10%) gesenkt. (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:27,41 EUR -0,36% (21.05.2019, 09:49)