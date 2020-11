Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (26.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk für das Q4 2019/20 (30.09., untestiert) sei durch deutliche Rückgänge auf der operativen Ebene gekennzeichnet gewesen. Es habe sich hier jedoch alles in allem im Rahmen der Analystenprognosen bewegt. Die Mitte September erhöhten Ziele für das Geschäftsjahr 2019/20 seien erfüllt worden. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2020/21 (impliziere Umsatz- und Ergebnisverbesserungen) sei wiederholt worden. Durch das in Kraft treten würden (wahrscheinlich um den Jahreswechsel 2020/2021) des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (Barabfindung: 45,54 Euro je OSRAM-Aktie - alternativ (bei Nichtannahme der Barabfindung): jährliche Ausgleichszahlung je OSRAM-Aktie (netto: 2,24 Euro / brutto: 2,57 Euro)) mit ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8) erhalte die OSRAM-Aktie nach Meinung des Analysten den Charakter einer Anleihe mit unendlicher Laufzeit. Entscheidend würden seines Erachtens dann vor allem die finanzielle Situation des gesamten ams-Konzerns (könne die jährliche Ausgleichszahlung (weiterhin) geleistet werden oder nicht) und das Zinsumfeld sein. Darüber hinaus bestehe die Chance weiterer Aktienzukäufe bzw. eines neuen attraktiven Übernahmeangebots seitens ams, um die Squeeze-Out-Schwelle bei OSRAM zu erreichen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die OSRAM Licht-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde bei 59 Euro belassen. (Analyse vom 26.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:52,00 EUR +0,19% (26.11.2020, 13:20)