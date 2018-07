Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,85 EUR +2,50% (09.07.2018, 09:20)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (09.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Mit einem Kursverlust von knapp 55% im bisherigen Jahresverlauf gehe die rote Laterne im MDAX an die OSRAM-Aktie. Mit dem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends sowie dem nach wie vor bestehenden Abwärtsgap vom April (57,52 EUR zu 54,86 EUR) habe es im Vorfeld bereits klare Warnsignale gegeben. Der angeführten Kurslücke komme nun eine wichtige Rolle zu. Interessanterweise habe nach dem Gap inzwischen ein Abschlag in ähnlicher Größenordnung stattgefunden wie vom Allzeithoch (79,58 EUR) bis zur Kurslücke. Es liege also ein klassischer "measured move" vor.Immerhin komme es aktuell - auf Basis des Tiefs vom Januar 2016 bei 34,25 EUR - zu einem Stabilisierungsversuch. Untermauert werde dieser von einem "Hammer"-Umkehrmuster auf Wochenbasis sowie von der Indikatorenseite. So notiere der MACD auf historisch niedrigem Niveau. Gleichzeitig weiche die aktuelle Notierung so stark von der 200-Tages-Linie (akt. bei 62,52 EUR) ab wie noch niemals zuvor seit dem Börsengang im Juli 2013. Auf der Unterseite würden neben dem oben genannten Tief bei 34,25 EUR das jüngste Verlaufstief bei 31,54 EUR sowie das Allzeittief bei 25,31 EUR wichtige Rückzugsmarken definieren. (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:34,64 EUR +2,30% (09.07.2018, 09:05)