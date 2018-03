Kursziel

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 06.03.2018 69,00 Halten LBBW Stefan Maichl 28.02.2018 70,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 21.02.2018 72,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 19.02.2018 97,00 Overweight Barclays Capital David Vos 09.02.2018 70,00 Hold Canaccord Genuity John Quealy 09.02.2018 90,00 Buy Société Générale - 08.02.2018 90,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 08.02.2018 83,00 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 08.02.2018 86,00 Buy UBS Sven Weier 08.02.2018 85,00 Buy Commerzbank Sebastian Growe 08.02.2018 71,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 08.02.2018 55,00 Underweight Morgan Stanley Lucie Carrier 08.02.2018 100,00 Buy Jefferies & Company Peter Reilly 08.02.2018 60,00 Reduce Kepler Cheuvreux Peter Olofsen 07.02.2018

Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

63,86 EUR -0,53% (07.03.2018, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

63,78 EUR -0,84% (07.03.2018, 10:19)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (07.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der OSRAM Licht-Aktie (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) nach Vorlage der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 55,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG hat am 7. Februar ihre Zahlen des ersten Quartals 2018 bekannt gegeben.Der Lichtkonzern setzte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 den Wachstumskurs bei steigenden Investitionen fort. Die Nachfrage nach den Hightech-Produkten, insbesondere den optischen Halbleitern, blieb auf hohem Niveau. Konzernweit wuchs der Quartalsumsatz binnen Jahresfrist auf vergleichbarer Basis um 5% auf 1,03 Mrd. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA befand sich mit 172 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 16,7%. Damit glich OSRAM dank starker operativer Zuwächse die negativen Währungseffekte, weiter gestiegene Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie kurzfristige Effekte aus den erweiterten Kapazitäten annähernd aus. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung liegen mittlerweile bei 9,4% des Umsatzes. Mit seiner strategischen Ausrichtung bleibt das Unternehmen auf Kurs für seine Jahresziele.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus Jefferies. Analyst Peter Reilly hat das Kursziel aufgrund des schwachen US-Dollar von 105 auf 100 Euro reduziert, das "buy"-Rating aber bestätigt. Reilly rechne nach den jüngsten Geschäftszahlen weiter damit, dass das Wachstum des Beleuchtungskonzerns Fahrt aufnehme. Die jüngste Kursschwäche biete eine gute Einstiegschance, schrieb er am 8. Februar in einer Studie.Die niedrigste Kursprognose kommt von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für OSRAM Licht von 54,50 auf 55 Euro erhöht, die Bewertung jedoch auf "underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Lichtkonzerns sei gemischt ausgefallen, schrieb Morgan Stanley-Analystin, Lucie Carrier, in einer am 8. Februar vorliegenden Studie. Den Ausblick halte sie für allzu vorsichtig, die Aktienbewertung aber für zu ambitioniert.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick: