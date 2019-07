Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (16.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die Aussichten auf eine mögliche Bieterschlacht um OSRAM habe nur kurz gewährt. Nur wenige Stunden nach einem unverbindlichen Angebot an den in Bedrängnis geratenen Beleuchtungshersteller habe sich der vergleichsweise kleine österreichische Halbleiterkonzern AMS wieder zurückgezogen.Überraschung am Abend: AMS habe für OSRAM ein unverbindliches Angebot zu 38,50 Euro pro Aktie gelegt. Damit hätten die Österreicher die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle überboten, die zuvor 35 Euro pro Aktie für das Traditionsunternehmen geboten hätten.Die Anleger hätten erfreut reagiert, nicht jedoch die OSRAM-Chefetage: OSRAM erachte nach eigenen Angaben "auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering". In der Mitteilung sei von "erheblichen Zweifeln an der Finanzierbarkeit" die Rede gewesen. Zur Finanzierung sollte dem Vernehmen nach ein "temporäres Bankdarlehen" in Höhe von 4,2 Milliarden Euro herhalten.Über Nacht dann der Sinneswandel: AMS sehe nach einer Evaluierung "keine ausreichende Basis" für eine Fortsetzung der Gespräche, habe es in einer Mitteilung geheißen.Damit bleibe vorerst alles wie es sei: Die US-Finanzhäuser würden planen, OSRAM von der Börse zu nehmen. Die Aktionäre sollten bis Anfang September Zeit haben, um das Angebot anzunehmen oder abzulehnen."Der Aktionär" hatte bereits geraten, den nach der Trading-Empfehlung erzielten Gewinn, nach der erfolgreichen Übernahmespekulation in weiten Teilen einzustreichen. An diesem Fazit hat sich nichts geändert, so Michael Schröder. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link