Kurzprofil ORBIS AG:



Die ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) blickt bereits auf eine über 25-jährige erfolgreiche Marktpräsenz zurück. Im Jahr 1986 erfolgte die Gründung der ORBIS Gesellschaft für Organisation, Beratung und Innovatives Systemengineering mbH als Spin-off der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Schon damals setzte das Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit SAP. Nach zehn Jahren traf ORBIS die Entscheidung für eine Ansiedlung auf der grünen Wiese. 1996 wurde der Bau eines Büro- und Beratungszentrums auf den Saarterrassen, dem heutigen Unternehmenssitz, realisiert. Vier Jahre später, im Jahr 2000, gelang der Firma der Gang an die Börse. Seit 2003 fungiert ORBIS auch als Microsoft Business Solutions-Partner. Mittlerweile blickt die Gesellschaft auf mehr als 1.400 erfolgreich realisierte Kundenprojekte zurück.



Dem Kunden bietet ORBIS ein umfassendes Angebotsspektrum. Dieses reicht von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemintegration und -implementierung. Von großem Vorteil ist dabei, dass der Konzern auf die Lösungen der beiden Marktführer Microsoft und SAP zurückgreifen kann. Zu den Kernkompetenzen zählen das klassische Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (EWM/LES), Manufacturing Execution Systeme (MES), Variantenmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Business Analytics (BI, EPM, Data Warehousing) und Product Lifecycle Management (PLM).



Beim Rollout der ERP-Lösungen und Prozesse unterstützt der saarländische Softwarespezialist internationale Konzerne sowie mittelständische Unternehmen. Daneben bietet er eigene Lösungen für MES, BI, Produktkostenkalkulation und Variantenmanagement sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP. Eigene Branchenlösungen auf der Plattform von Microsoft Dynamics CRM runden das Angebotsportfolio ab. (02.10.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die ORBIS AG sei auch im Geschäftsjahr 2019 bisher auf Wachstumskurs geblieben und habe damit nahtlos an die positive Entwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft. Der Zuwachs sei zwar auch akquisitionsgetrieben gewesen, bereinigt um diesen Effekt habe das organische Wachstum aber trotzdem oberhalb der Marke von 10 Prozent und damit einmal mehr über der Analystenerwartung gelegen.Profitieren könne ORBIS auch von einem anhaltend positiven Marktumfeld, das sich den weltweiten Problemen noch weitgehend entziehen könne. Mit der Digitalisierung stehe die Wirtschaft aber auch vor einer der größten Herausforderungen und immensen Investitionen. In diesem Bereich sehe der Analyst ORBIS hervorragend positioniert, was sich auch weiterhin in positiven Geschäftszahlen niederschlagen sollte.Auch die Umstellung auf SAP HANA werde in den kommenden Jahren ein Garant für hohe Auslastungen der Berater bleiben. Auf der Akquisitionsseite sei ORBIS in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls stärker aktiv. Nach Quinso in 2018 sei im Juli die Mehrheitsübernahme von Dialog erfolgt. Nun habe das Management auch noch ein Angebot für den Erwerb der Data One GmbH abgegeben.Das kräftige Wachstum und der damit verbundene Ausbau der Mitarbeiterzahl hätten nichts an der grundsoliden Aufstellung der Saarbrücker verändert. Das Unternehmen verfüge weiterhin über einen hohen Cashbestand, der nun jedoch beim geplanten Zukauf der Data One eingesetzt werden solle. Aber auch die vorhandenen eigenen Aktien würden einen Gegenwert von rund 1,78 Mio. Euro darstellen.Trotz der äußerst soliden Aufstellung biete die Gesellschaft auch noch eine erwartete Dividendenrendite von 3,0 Prozent.Angesichts der aktuellen Entwicklung belässt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die ORBIS-Aktie bis zu einer etwaigen Neueinschätzung infolge des geplanten Erwerbs von Data One bei 7,00 Euro. Dabei stufe er seine Empfehlung für die Aktie des Saarbrücker Unternehmens jedoch auf dem derzeitigen Kursniveau wieder von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 02.10.2019)