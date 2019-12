Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie so häufig in diesem Jahr: Der Ölpreis scheint in Washington bestimmt zu werden und nicht am Persischen Golf, so Markus Schweizer und Niklas von Perbandt von der NORD/LB.Der Handelsstreit zwischen den beiden wichtigsten Volkswirtschaften habe die globalen Ölnotierungen in der vergangenen Jahreshälfte maßgeblich beeinflusst. Eine Eskalation des Konflikts hätte die konjunkturbedingt ohnehin abnehmende Rohölnachfrage weiter unter Druck gesetzt. Positive Nachrichten, wie die vermeintliche Einigung, würden nach den Erfahrungen der letzten Monate entsprechend sehr wohlwollend mit steigenden Preisen goutiert. Allerdings scheine der Markt in der Folge die Augen davor zu verschließen, dass für eine nachhaltige Erholung die mittelfristige Angebotsentwicklung entscheidend sein werde.Und in diese Kerbe schlage ebenso der neue Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA), der die Rohölmärkte in den nächsten Monaten stark überversorgt erwarte. Auch unter der Prämisse, dass die neuen Fördermengenkürzungen der OPEC+ diesmal einhellig umgesetzt würden, könnte in H1/2020 ein signifikantes Überangebot am Ölmarkt eintreten. Länder außerhalb der OPEC (Brasilien, Norwegen, USA) dürften angesichts der jüngsten Preiserholung immer mehr Rohöl bereitstellen. Die IEA prognostiziere, dass in diesem Zeitraum nahezu eine Million Barrel pro Tag ungenutzt in den Öltanks gelagert werden müssten und in der Folge auf das Preisniveau belastend wirken würden. Spätestens dann werde dies auch der Lackmustest für die neu heraufbeschworene Förderdisziplin der OPEC+ sein. Angesichts der überraschend deutlichen Fördermengenreduzierung der OPEC sowie den Entspannungstendenzen im Handelskonflikt zwischen China und den USA würden die Analysten der NORD/LB ihren kurzfristigen Ausblick nach oben an passen. (Ausgabe 51 vom 16.12.2019) (16.12.2019/ac/a/m)