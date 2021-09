Viele Marktbeobachter würden sich daher die Frage stellen, ob der angestrebte Pfad zum alten Outputniveau nicht zu ehrgeizig sei. Denn viele Volkswirtschaften hätten weiterhin mit der Eindämmung des Coronavirus zu kämpfen. Die Delta-Variante habe zuletzt in den USA und Europa für einen starken Anstieg der Covid-19-Fallzahlen gesorgt. Und in Asien, das für knapp 40% des weltweiten Ölverbrauchs stehe, treffe die Delta-Variante auf eine meist ungeschützte Bevölkerung. In Kombination mit der beschlossenen Angebotsausweitung könnte dies erneut zu einem deutlichen Rückgang der Ölpreise führen, so die Befürchtung. Die antizipierten Rückwirkungen auf den Ölpreis hätten tatsächlich nicht lange auf sich warten lassen. Die Ölpreise seien bereits im Vorfeld der OPEC-Sitzung unter Druck geraten.



Ungeachtet dessen halte die OPEC+ an der Ausweitung der Fördermenge fest. Die Nachfrageprognose sei ebenfalls weitestgehend beibehalten worden. Für das Gesamtjahr 2021 rechne die OPEC+ mit einer Stabilisierung der globalen Ölnachfrage auf 96,57 Millionen Barrel/Tag.



Wie gelange die OPEC+ zu dieser Einschätzung? Grundsätzlich hätten sich die Rahmenbedingungen deutlich verändert. Insbesondere sei der Impfprozess in den OECD-Ländern weit fortgeschritten und eine erneute Abrieglung dieser Volkswirtschaften scheine zunehmend unwahrscheinlich. Offensichtlich hoffe die OPEC+, dass der jüngste Anstieg der Fallzahlen nur geringe Auswirkungen auf die Mobilität und damit auf die Ölnachfrage habe.



In den Diskussionen der OPEC habe es sich in den vergangenen Monaten verstärkt um die so genannten Basis-Förderquoten gedreht, von denen aus die Anhebung der Förderquoten berechnet werde. Hier hätten sich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) benachteiligt gesehen. Sie hätten auf eine Anhebung der Basis-Förderquoten gedrängt. Der Vorschlag sei beim eigentlichen Verbündeten, Saudi-Arabien, zunächst auf Ablehnung gestoßen. Die Unstimmigkeiten hätten letztendlich geklärt werden können. Im Resultat würden Saudi-Arabien, die VAE, Russland, Kuweit und Irak ab Mai 2022 von einer Anhebung dieser Quoten profitieren.



Die Debatte um die Förderquoten habe den Zusammenhalt der OPEC+ allerdings infrage gestellt. Jene Länder, denen zuletzt keine Begünstigung zuteilgeworden sei, hätten einen stärkeren Anreiz die Produktionskapazitäten nach eigenem Ermessen hochzufahren. Eine Einhaltung der Förderquoten sei jedoch essenziell für den weiteren Fortbestand der OPEC+. Sobald einzelne Ländern ausscheren würden, drohe die Allianz zusammenzubrechen. Die einseitige Anhebung der Förderquoten berge insofern hohes Konfliktpotenzial.



Die OPEC+ vertraue offenbar auf eine Erholung am Ölmarkt. Die Zeit der restriktiven Förderpolitik scheine trotz der volatilen Preisentwicklung vorüber. Mit allmählicher Normalisierung des Outputniveaus würden vermehrt strategische Überlegungen in den Vordergrund treten. Die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten die Zweifel an der OPEC+ als handlungsfähiges Konstrukt verstärkt. (Ausgabe vom 02.09.2021) (03.09.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC+ hält Kurs, so Carolin Kaddatz, Junior Economist, und Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die sukzessive Ausweitung der Fördermenge werde fortgesetzt, so der Beschluss vom 01.09. Die Allianz komme dem Ziel, die historischen Produktionskürzungen vollständig rückgängig zu machen, damit einen wichtigen Schritt näher.Die OPEC+ habe das Angebot an Öl im Frühjahr 2020 um rund 9,7 Millionen Barrel verknappt. Nachdem zunächst die Förderung von OPEC-Sitzung zu OPEC-Sitzung wieder ausgeweitet worden sei, habe das Ölkartell erst kürzlich, im Juli, eine etappenweise Ausweitung der Fördermenge beschlossen. Das Angebot solle, beginnend im August, fortlaufend um jeweils 400.000 Barell/Tag jeden Monat aufgestockt werden. Werde an dem Stufenplan auch in den nächsten Monaten festgehalten, würde die Fördermenge zum Jahresende um 2 Millionen Barell/Tag höher liegen. Das Produktionsniveau wäre damit insgesamt wieder annähernd auf dem Stand von vor Corona.Nach einer Einigung zwischen den beiden Streithähnen seien die Ölpreise wieder angestiegen und seien seit Jahresbeginn um beinahe 40% gestiegen. Die Schwelle von 70 US-Dollar/Barrel sei im März überschritten worden. Der diesjährige Höchststand sei im Juli erreicht worden. Ein Barell der Rohölsorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) habe zwischenzeitlich bei 77 USD/Barell notiert (WTI: 76 USD/Barell; beides 05.07.2021). Insofern scheine die OPEC+-Gruppe bis dahin alles richtig gemacht zu haben. Die Dynamik habe allerdings jüngst an Schwung verloren. Die Futures seien von ihrem Höchststand zuletzt eingebrochen und hätten teils deutlich unter 70 USD/Barrel notiert.