Mit dem Fördermengenbeschluss der OPEC bestehe nun angebotsseitig eine gewisse Planungssicherheit. Bei den aktuellen Wachstumsprognosen für Angebot und Nachfrage spräche dieses Förderniveau fundamental für leicht nachgebende Kurse. Dieses Szenario beruhe insbesondere auf den Annahmen, dass die konjunkturbelastenden Handelskonflikte fortbestünden, dass es zu keiner weiteren Eskalation mit dem Iran komme und dass die US-Schieferölindustrie ihren starken Wachstumskurs fortsetze.



Diese Annahmen seien naturgemäß mit großen Unsicherheiten verbunden. Zudem zeichne sich beim Schieferölwachstum aufgrund rückläufiger Neuinvestitionen eine Verlangsamung ab. In Anbetracht des "geringen" Kürzungsvolumens von 1,2 Millionen Barrel scheine diese Auffassung auch bei den Berechnungen der OPEC, die grundsätzlich ein Preisniveau im Bereich der 80-Dollar Marke avisiere, eingeflossen zu sein.



In Summe würden die Analysten ihre Preisprognosen damit unverändert lassen und Brent und WTI in einem Seitwärtskanal sehen. Neue Impulse würden sie Mitte des Monats durch die aktualisierten Prognosen der Internationalen Energieagentur erwarten. Überdies dürfte der Markt intensiv auf Signale aus den Handelsgesprächen zwi-schen den USA und China achten. Je näher die Zinsentscheid der FED am 30-31. Juli rücke, desto stärker gerate zudem die US-Geldpolitik in den Fokus.







