XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:

39,20 EUR -0,51% (04.11.2021, 10:34)



ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol Deutschland OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Drei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die langjährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Kompetenzen sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Der Umsatz des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 auf 1 Milliarde Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.900 ‎Mitarbeiter. (04.11.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OHB: Jede Menge Fantasie - AktienanalyseDer Wettlauf der amerikanischen Unternehmen Blue Origin, SpaceX und Virgin Galactic um die kommerzielle Raumfahrt ist in vollem Gange, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei werde gerne übersehen, dass auch Deutschland in puncto Weltall einiges zu bieten habe. Seit Jahren dick im Geschäft sei der Bremer OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF). Das Portfolio des Unternehmens beinhalte unter anderem Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Satellitenentwicklung, des Satellitenbaus und des Satellitenbetriebs. In der Bemannten Raumfahrt stünden Projekte für Ausstattung und Betrieb der Internationalen Raumstation ISS, Columbus und ATV im Vordergrund.Im kommerziellen Raumfahrtgeschäft stehe OHB vor dem Einstieg in den US-Markt. Die Bremer hätten kürzlich mitgeteilt, dass man sich in finalen Verhandlungen mit dem US-Unternehmen SpaceLink über die Lieferung von vier Telekommunikationssatelliten mit einem erwarteten Auftragsvolumen von mehr als 300 Mio. Dollar befinde. OHB beabsichtige zudem, rund 25 Mio. Dollar in die Gesellschaft Space-Link zu investieren. Bei OHB werde der Deal auch als Einstieg in den US-Markt der kommerziellen Auftraggeber und als möglicher Türöffner für institutionelle Kunden gesehen.Damit nicht genug. Für eine Extra-Portion Fantasie sorge zudem der mögliche Börsengang der OHB-Tochter Rocket Factory Augsburg (RFA) - zumindest deute die Berufung des Ex-Google-DACH-Chefs Stefan Tweraser zum RFA-Chef darauf hin. Das Startup habe sich auf die Fahnen geschrieben, die preiswerteste Rakete der Welt zu bauen, um Kleinstsatelliten ins All zu schießen - ein Milliardenmarkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OHB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs OHB-Aktie:39,25 EUR -0,88% (04.11.2021, 11:05)