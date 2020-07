XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:

Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die 37-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 auf 860 ‎Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.400 ‎Mitarbeiter.‎ (27.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für alle Raumfahrtfans - auch Deutschland beteilige sich aktiv am neuen Weltall-Wettlauf und rüste auf. So würden nun Pläne für einen eigenen Weltraum-Bahnhof in den Fokus rücken. Bereits im Herbst wolle der Industrieverband BDI ein Konzept für einen Startplatz für Miniraketen vorlegen. Der Clou: Die Raketen sollten von einer schwimmenden Plattform in der Nordsee starten."Eine Offshore-Plattform als Startplatz ist technisch machbar", so Matthias Wachter vom BDI jetzt gegenüber dem "Handelsblatt". Profitieren davon würden auch die OHB-Tochter Rocket Factory, die Mini-Raketen für Satelliten entwickele. Jüngst habe das Raketen-Start-up 500.000 Euro Fördergeld erhalten. Bedürfe an solchen Konzepten, dürfte es künftig noch viel mehr geben. OHB-Chef Marco Fuchs habe dem "Handelsblatt" gesagt, man wolle, dass neben den Programmen Galileo und Copernicus ein drittes Flagship-Programm gestartet werde, bestehend aus tausenden Kleinsatelliten. Diese könnten Basis für verbesserte Streaming-Internetdienste sein, die gebraucht würden für den Boom etwa von Videokonferenzen."Der Aktionär" setze auf OHB. Der Bremer Raumfahrt-Konzern sei weniger riskant als das gehypte Papier von Virgin Galactic. Angesichts eines KUV von 1 statt 50 würden Aktionäre hier die Bodenhaftung behalten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Börsenplätze OHB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs OHB-Aktie:43,20 EUR +2,49% (27.07.2020, 09:06)