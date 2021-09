Der rapide Nachfrageanstieg, der mit dem Hochfahren der Wirtschaft einhergegangen sei, habe die Preise für wichtige Rohstoffe wie Öl und Metalle sowie Nahrungsmittel in die Höhe getrieben, was in den aufstrebenden Volkswirtschaften einen stärkeren Inflationseffekt bewirke.



Die pandemiebedingt gestörten Lieferketten hätten den Kostendruck zusätzlich erhöht. Zudem seien die Transportkosten erheblich gestiegen.



Dieser Inflationsdruck dürfte aber wieder abklingen. Die Projektionen würden davon ausgehen, dass die Verbraucherpreisinflation in den G20-Ländern gegen Jahresende 2021 einen Höhepunkt erreiche und im Jahresverlauf 2022 kontinuierlich nachlasse. Sowohl das Lohnwachstum als auch die mittelfristigen Inflationserwartungen würden sich weiter in Grenzen halten.



Die OECD halte also an ihrer Folgerung fest, dass die Inflationsraten nur mittelfristig ansteigen und gegen Jahresende wieder sinken würden. Unberücksichtigt würden die Kosten- und Inflationssteigerungen aufgrund der zu erwartenden Maßnahmen für den Klimaschutz bleiben. Die Weltwirtschaft nehme rasch an Fahrt auf. Nur laufe das Herauffahren nicht so glatt wie das Herunterfahren. Logistikschwierigkeiten im Schiffsverkehr, Lieferengpässe bei Halbleitern oder Rohstoffen und damit explodierende Preise bei den Vorprodukten würden Handel und Industrie zu schaffen machen.



Unberücksichtigt lasse die OECD die Auswirkungen der internationalen Verschuldung. Das aktuelle Beispiel mit der drohenden Pleite bei dem chinesischen Baugiganten Évergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) mit Schulden in Höhe von ca. USD 300 Milliarden würden die Konjunkturgefahren deutlich zeigen. Die Hoffnungen dort würden sich jetzt auf die Chinesische Zentralbank und ihre Rettungsmaßnahmen richten. Diese Gefahren dürften der wesentliche Grund für das Ausbleiben von Normalisierungen der immer noch ultra-expansiven Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken in der Welt sein. Doch die Verschiebungen von Leitzinserhöhungen allein löse die Probleme nicht. (Ausgabe vom 24.09.2021) (27.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer aktuellen OECD-Studie setzt sich die Erholung der Weltwirtschaft weiter fort, bleibt aber unausgewogen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Sie wachse stärker als vor einem Jahr noch erwartet. Das berge Chancen, aber auch Risiken. Außerordentliche Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken hätten geholfen, die Pandemie zu überwinden. Auch angesichts der Impffortschritte und der allmählichen Konjunkturbelebung rechne die OECD mit einem kräftigen Weltwirtschaftswachstum von 5,7 Prozent in diesem Jahr und 4,5 Prozent in 2022.Die Inflationsaussichten würden weit auseinanderklaffen. In den Vereinigten Staaten und einigen aufstrebenden Volkswirtschaften seien sie deutlich gestiegen, während sie in vielen anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften, insbesondere im Euroraum, nach wie vor relativ niedrig seien.