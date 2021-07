Über die Partnerschaft mit BBVA setzt ODDO BHF seine Strategie der kontinentaleuropäischen Allianzen im Equity Brokerage mit führenden Banken in deren Heimatmärkten fort: dazu zählen BPCE-Natixis in Frankreich seit 2018, ABN AMRO in den Benelux-Staaten seit dem 1. Februar 2021 und die Commerzbank in Deutschland seit dem 11. Mai 2021.



Durch die Konsolidierung der neuen Partnerschaft mit BBVA steigt die Zahl der von ODDO BHF und ihrer Partner beobachteten Aktien auf 600. Ziel ist es, bis Ende des Jahres 700 Aktien abzudecken. Die Firmenkunden von BBVA profitieren von den Vertriebsmöglichkeiten einer führenden europäischen Equity Brokerage-Plattform und dem Zugang zu mehr als 700 europäischen und US-amerikanischen institutionellen Investoren. Seit Anfang 2021 hat ODDO BHF Corporates & Markets mehr als 40 primäre Aktientransaktionen (IPOs und Kapitalerhöhungen) begleitet und ist damit eine der größten europäischen Vertriebsplattformen.



Christophe Tadié, Mitglied des Vorstands von ODDO BHF und Head of Corporates & Markets, erläutert: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit einer der größten spanischen und europäischen Banken zu festigen, um gemeinsam die Firmenkunden von BBVA zu betreuen und institutionellen Investoren die beste Erfahrung im spanischen und portugiesischen Markt zu bieten. Es gibt bereits viele Synergien zwischen allen Partnern unserer Aktienplattform, Natixis, ABN AMRO, Commerzbank und BBVA. Wir sind sicher, dass wir diese Dynamik mit der Einbindung der spanischen Teams noch weiter beschleunigen können."



Enrique Jiménez-Herrera, Global Head of Investment Banking and Finance bei BBVA, kommentiert: "BBVA hat sich zu Exzellenz in den Dienstleistungen verpflichtet, die wir für unsere Kunden und insbesondere für Unternehmen erbringen, die in unseren Präsenz-Märkten tätig sind. Diese strategische Partnerschaft mit ODDO BHF wird es uns ermöglichen, unsere Ausführungsmöglichkeiten für spanische und portugiesische Unternehmen in Europa auszubauen, unsere Beratungskapazitäten zu stärken und eine führende Bank bei Equity-Transaktionen zu werden." (12.07.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Ankündigung ihrer strategischen Zusammenarbeit im vergangenen Oktober starten ODDO BHF und BBVA ihre Partnerschaft im Equity Brokerage in Spanien und Portugal. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:ODDO BHF Corporates & Markets eröffnet aus diesem Anlass eine Niederlassung in Madrid mit einem Team von 7 Mitarbeitern (5 Analysten und 2 Vertriebsmitarbeiter). Das Team ist auf die Iberische Halbinsel spezialisiert, deckt etwa sechzig spanische und portugiesische Aktien ab und richtet sich im Vertrieb an institutionelle Anleger in der Region.