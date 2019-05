Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (07.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Oerlikon habe für das 1Q19 einen Umsatz von CHF 624 Mio. gemeldet (Vte: 625, Konsens: 630), ein Plus von 3% J/J. Der Auftragseingang sei mit CHF 680 Mio. solide gewesen. Er habe die Analysten- und die Konsenserwartungen um 1% bzw. 2% übertroffen, die Run Rate liege damit etwas über dem Niveau, das erforderlich sei, um im Gesamtjahr CHF 2,7 Mrd. zu erreichen. Das EBITDA habe mit CHF 93 Mio. weitgehend den Analystenerwartungen entsprochen, sei aber 4% hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Ursache sei vor allem eine tiefere Marge bei Surface Solutions gewesen.Surface Solutions habe, wie angesichts des schwachen Automobilgeschäfts erwartet, nur ein verhaltenes Umsatzwachstum und einen unveränderten Auftragseingang erzielt. Die Marge von 16.3% (VTe: 16,7%) liege deutlich unter der Zielspanne von 19 bis 21%. Mit dieser vorübergehenden Schwäche sei gerechnet worden. Auslöser seien der ungünstige Mix (weniger Service-Geschäft wegen der schwachen Automobilmärkte) und ein kräftiges zweistelliges Wachstum im Werkstoffgeschäft (tiefere Marge) sowie anhaltende Investitionen (AM, ePD, Kompetenzzentrum).Manmade habe den zweithöchsten vierteljährlichen Auftragseingang seit 2011 und die höchste Marge seit über drei Jahren gemeldet.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, erwartet keine wesentlichen Änderungen seine Schätzungen und bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel laute CHF 16,60. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link