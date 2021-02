Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (25.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt, die umsatzseitig deutlich oberhalb und beim EBIT innerhalb der Analysten-Erwartungen lägen. Die nun kommunizierten Jahresziele für 2021 würden auf weiterhin zweistelliges Wachstum hindeuten.Der Konzernerlös sei im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant auf rund 78,5 Mio. Euro (+21,0% yoy) gestiegen, womit die erst im Oktober vom Unternehmen angehobene Guidance (über 75 Mio. Euro) ebenso wie die Analysten-Prognose (75,6 Mio. Euro) deutlich übertroffen worden sei. Das erzielte EBIT liege mit rund 8,0 Mio. Euro (+24,6% yoy; 10,2% Marge) im Rahmen der Zielsetzung (über 10,0% Marge) und auf dem von dem Analysten erwarteten Niveau (8,1 Mio. Euro). Damit kehre Nynomic nach rückläufigem Umsatz und Ergebnis in 2019 wie antizipiert erfolgreich auf den Wachstumspfad zurück und zeige eindrucksvoll, dass das Unternehmen dank seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur auch in einem makroökonomischen Krisenjahr seine Positionierung in strukturellen Wachstumsmärkten weiter festigen könne.Nach dem erfolgreichen Jahr 2020 dürfte auch das laufende Geschäftsjahr von zweistelligen Wachstumsraten geprägt sein. Demnach avisiere der Vorstand in 2021 einen Umsatz von deutlich über 80 Mio. Euro. Ähnlich wie im vergangenen Jahr (urspr. Guidance: über 70 Mio. Euro) halte der Analyst dieses Ziel jedoch erneut für eher konservativ formuliert und prognostiziere unverändert einen Erlös von 87,6 Mio. Euro (+11,6% yoy). Bestärkt werde er in seiner Meinung von dem nochmals gestiegenen Auftragsbestand. So habe dieser nach knapp 70,0 Mio. Euro im Oktober zum Jahresende bereits auf einem erneuten Rekordniveau von 72,6 Mio. Euro (+112,3% yoy) gelegen, wovon mehr als die Hälfte in diesem Jahr umsatzwirksam werden dürfte.Ertragsseitig rechne das Unternehmen in 2021 mit einer weiteren Margenexpansion, die nicht näher quantifiziert werde. Angesichts des von dem Analysten erwarteten Wachstums v.a. in den skalierbaren Lösungen von Spectral Engines und dem daraus resultierenden Operating Leverage, der gezeigten positiven Profitabilitätsentwicklung im Jahresverlauf 2020 (9,9% in Q1 vs. 10,6% in Q4) sowie des steigenden Ertragsniveaus der zuletzt erworbenen Unternehmen (v.a. LemnaTec und Sensortherm) dürfte die Margenausweitung jedoch deutlich höher ausfallen als in 2020.Mit den vorläufigen Jahreszahlen habe Nynomic die positive Sichtweise auf den Investment Case bekräftigt.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem neuen Kursziel von 45,00 Euro (zuvor: 34,00 Euro). (Analyse vom 25.02.2021)