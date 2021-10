Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, ändert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) von zuvor "kaufen" auf "halten".Nynomic habe vergangene Woche mit dem vollständigen Erwerb der MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH ("MGG") einen weiteren Schritt der Buy-and-Build-Strategie verkündet, der nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG sowohl die Produktpalette als auch die eigene Wertschöpfungskette des Konzerns sinnvoll erweitere.Nach Unternehmensangaben werde die Akquisition zu einem "wesentlichen" Teil mit Aktien (MONe: ca. 75%) und Cash (25%) finanziert. Hierzu würden im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung insgesamt 116.700 neue Stammaktien (ca. 2% des Grundkapitals) an die POSSEHL Mittelstandsbeteiligung GmbH als bisherigem Eigentümer des Targets ausgegeben. Auf Basis des Kursniveaus im unmittelbaren Vorfeld der Vollzugsmeldung (ca. 48,00 Euro) würden die Aktienanalysten von der Montega AG folglich mit einem Kaufpreis in Höhe von rund 7,5 Mio. Euro rechnen.Angesichts eines avisierten Umsatzniveaus von 2,5 bis 3,0 Mio. im kommenden Jahr sowie einer EBIT-Marge im niedrigen mittleren zweistelligen Prozentbereich (MONe: ca. 30% in 2021) dürfte die Bewertung mit einem EV/EBIT von etwa 8-9x u.E. angemessen ausfallen und somit erneut die M&A-Expertise des Managements verdeutlichen. Unter Annahme einer Konsolidierung ab Oktober sollte MGG im aktuellen Geschäftsjahr noch Beiträge von ca. 0,6 Mio. Euro Umsatz und 0,2 Mio. Euro EBIT beisteuern.Die Integration von MGG stelle nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG somit zugleich eine sinnvolle Erweiterung von Nynomics Produktpalette ebenso wie eine effiziente Erhöhung der Wertschöpfungstiefe dar. MGG selbst dürfte auf der anderen Seite von Nynomics internationaler Reichweite spürbar profitieren und mittelfristig mit der Erschließung neuer Absatzmärkte weitere Wachstumspotenziale realisieren. Unter dem Konzerndach sollte das Unternehmen in der Lage sein, in den kommenden Jahren Wachstumsraten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei mindestens konstanter Marge zu erzielen.Mit dem Erwerb von MGG habe Nynomic sein Portfolio um eine zehnte komplementäre Säule ergänzt, mit der die eigene Technologiekompetenz sinnvoll erweitert werde. Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten ihre Schätzungen hinsichtlich der erwarteten Beiträge des Targets angepasst.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom strukturellen Investment Case unverändert überzeugt, stuft die Nynomic-Aktie im Rahmen eines Analystenwechsels angesichts der starken Performance (LTM: +111%) jedoch trotz leicht erhöhten Kursziels von 52,00 Euro (vorher 51,00 Euro) von zuvor "kaufen" auf "halten" ab. (Analyse vom 05.10.2021)