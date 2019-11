Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (21.11.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Wir waren in dieser Woche mit dem Vorstand von Nynomic auf Roadshow in München, so der Analyst der Montega AG. In den Meetings hätten sich CEO und CFO optimistisch hinsichtlich einer Rückkehr auf den strukturellen Wachstumspfad ab dem kommenden Jahr gezeigt. Auch der strategische Kerntreiber Spectral Engines weise erfreuliche Fortschritte auf.Zweistellige Wachstumsraten in 2020 erwartet: Nach der projektbedingten Anpassung der Jahresziele dürfte das kommende Jahr wieder einen spürbaren Erlösanstieg liefern. Neben erstmaligen Beiträgen der in H2 2019 akquirierten Töchter LemnaTec und Sensortherm im hohen einstelligen Millionenbereich (MONe: ca. 9 Mio. Euro) seien insbesondere im zweiten Halbjahr 2020 auch bedeutende Nachholeffekte aus den aktuellen Projektverschiebungen ersichtlich. Demnach würden die Rahmenverträge mit wichtigen Kunden für gewöhnlich feste Abnahmevereinbarungen innerhalb einer bestimmten Frist beinhalten, sodass sich ein Teil der zuletzt aufgeschobenen Aufträge in 2020 umsatzwirksam materialisieren sollte. Zudem stehe auch Spectral Engines nach dem verzögerten Hochlauf des Großprojekts mit Bosch vor einem spürbaren Umsatzzuwachs.Ausgehend von dem Ziel eines Konzernerlöses von ca. 62,0 Mio. Euro in 2019 würden allein die Konsolidierungseffekte einen Anstieg auf rund 71,0 Mio. Euro implizieren, was einem Wachstum von ca. 14,5% entsprechen würde. Folglich erscheine die aktuelle Erwartung eines Umsatzniveaus von mehr als 70,0 Mio. Euro im nächsten Jahr nach Erachten des Analysten sehr konservativ. Auch mit seiner Prognose von 74,2 Mio. Euro (+20,1%) fühle sich der Analyst komfortabel positioniert.Spectral Engines vor Eintritt in weitere Endmärkte: Nach der Verkündung des Großauftrags von Bosch in Q4 2018 mache die Tochter Spectral Engines laut Vorstand signifikante Fortschritte bei der Applikation seiner innovativen miniaturisierten Spektroskopielösung auf neue Anwendungsfelder. Neben dem volumenträchtigen Consumer-Markt (u.a. smarte Haushaltsgeräte) seien nach Erachten des Analysten dabei etwa Lösungen für die Agrarindustrie naheliegend, in der Nynomic mit seiner angestammten Messtechnik bereits über einen etablierten Kundenstamm verfüge. Während Nynomics herkömmliche Lösungen aufgrund des Preispunktes (MONe: Stückpreis im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich) bisher nur für große und damit entsprechend teure landwirtschaftliche Maschinen ökonomisch sinnvoll seien, ermögliche die deutlich kostengünstigere Entwicklung von Spectral Engines auch die Ausstattung kleinerer Maschinen. Hierdurch könne der Konzern neue Applikationsfelder erschließen. Gleiches gelte u.a. für den Pharmabereich, in dem miniaturisierte und mobile Spektroskopiegeräte von deutlichem Nutzen wären. Der Analyst sei somit optimistisch, dass Nynomic im nächsten Jahr positiven Newsflow in diesem Zusammenhang verkünden könne.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie und das Kursziel von 27,00 Euro. (Analyse vom 21.11.2019)