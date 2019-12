Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (02.12.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic hsbe letzte Woche den Vermarktungsstart eines eigenentwickelten Cannabis-Messgeräts seiner Tochter Spectral Engines verkündet. Nach dem viel beachteten Projekt mit BSH (Veröffentlichung in Q4 2018) handle es sich damit um die zweite serienreife Spektroskopielösung des Konzerns, die für den großvolumigen Consumer-Markt geeignet sei. Der Launch des Produkts könne nach Erachten des Analysten folglich als wesentlicher Fortschritt bei der avisierten Erschließung wachstumsstarker B2C-Anwendungen erachtet werden und dürfte die Visibilität einer Rückkehr auf den Wachstumspfad ab dem kommenden Jahr weiter erhöhen.Messgerät ermögliche berührungslose Analyse von Hanf- und Cannabiswirkstoffen: Im Wesentlichen handle es sich bei dem Produkt ("Purpl PRO") um ein handliches Messgerät, mit dem zentrale Inhaltsstoffe von Hanf und Cannabis (THC und CBD) berührungslos und in Echtzeit bestimmt werden könnten. Die hierzu benötigten Spektraldaten würden dabei mit Hilfe des miniaturisierten (MEMS-basierten) Sensors von Spectral Engines ermittelt und mit Algorithmen in einer Cloud zu aussagekräftigen Messwerten verarbeitet. Diese würden daraufhin direkt auf das Endgerät des Anwenders (z.B. Smartphone oder Tablet) übertragen.Adressierung zahlreicher Zielgruppen entlang der Wertschöpfungskette möglich: Das Gerät stelle im Vergleich zu bisherigen Messsystemen in Laboren eine wesentlich kompaktere, mobile und damit auch deutlich günstigere Lösung dar (MONe: 10 bis 15% der Kosten eines Laborsystems), die das Einsatzspektrum entsprechend erweitere. So könne das Produkt vom Produzenten über Großhändler und Labore bis zum Konsumenten von zahlreichen Gruppen genutzt werden. Auch ein Einsatz in staatlichen Institutionen wie dem Zoll sei denkbar. Demnach dürfte der Produktabsatz auch von der Vertriebsexpertise von Nynomics Konzerneinheiten profitieren, die über eine internationale Kundenbasis und einen direkten Zugang zu relevanten Endmärkten wie der Agrarindustrie, der Medizintechnik und über Spectral Engines auch zum Consumer-Umfeld verfügen würden. Der konzerneigene Direktvertrieb dürfte die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern somit sinnvoll ergänzen.Die Vermarktung solle zunächst in den USA über die Purpl Scientific Inc. als Tochter von Spectral Engines gemeinsam mit zahlreichen Distributoren erfolgen (derzeit ca. 20). Der Verkauf starte damit in dem mit Abstand größten Cannabis-Markt weltweit, der bei einem derzeitigen Volumen von rund 12 Mrd. USD bis 2025 mit durchschnittlich etwa 25% p.a. wachsen solle. Wenngleich die Visibilität des Absatzpotenzials zu diesem frühen Zeitpunkt noch gering sei, dürfte das Produkt dank Nynomics Vertriebsstärke nach Erachten des Analysten bereits nächstes Jahr zumindest einen hohen sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Umsatzbeitrag liefern.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie und das Kursziel von 27,00 Euro. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link