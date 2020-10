Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (28.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Der Newsflow könne sich sehen lassen. Erst habe Nynomic die Jahresprognosen angehoben. Kurz darauf sei der größte Einzelauftrag der 25-jährigen Unternehmenshistorie unterzeichnet worden. Die Analysten hätten ihre Kursziele hochgesetzt. Die Investoren hätten bei dem der Spezialist für berührungslose Messtechnik beherzt zugegriffen. Die Aktie sei auf ein neues Rekordhoch gesprungen.Die Nynomic-Aktie habe in den letzten Wochen auf hohem Niveau seitwärts gependelt. Dann sei es plötzlich ganz schnell gegangen. Erst habe die Gesellschaft den Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Die Aktie sei aus ihrer Lethargie erwacht. Kurz drauf sei ein 25-Millionen-Euro-Auftrag aus dem Bereich Laborautomation gefolgt. Die Aktie habe ihre Aufwärtsbewegung beschleunigt. Innerhalb von nur vier Handelstagen sei der Titel um satte 40 Prozent nach oben geschossen.Analysten hätten reagiert und ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen angepasst und die Kursziele erhöht. Montega Research sehe die Aktie nun bei 34 Euro (bisher: 31 Euro) fair bewertet. Warburg Research laute das neue Ziel 33 Euro (bisher: 30 Euro).Beide Häuser würden auf den starken Auftragsbestand von rund 70 Millionen Euro hinweisen und mit einer strukturell steigenden Nachfrage nach Lösungen der Norddeutschen rechnen. Nynomic biete die gesamte Wertschöpfungskette der permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik an. Mit der innovativen Technologie könnten Eigenschaften wie Farben, Dichte, chemische Zusammensetzung oder Temperatur kontaktlos bestimmt werden. Offizielle Statements gebe es zwar keine, doch die Wahrscheinlichkeit sei recht groß, dass die Gesellschaft auch im Bereich der Coronavirus-Tests als Zulieferer aktiv sei.Die Aussichten würden passen. Im Real-Depot liege die Position rund 45 Prozent im Plus.Nach ersten Gewinnmitnahmen und einer kurzen Verschnaufpause wird bei dem Spezialwert auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte spekuliert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link