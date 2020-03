Eine Rückkehr in diese Regionen scheine nur eine Frage der Zeit. Daher dürften Nebenwerte-Spezialisten schnell auf die aktuelle Unterbewertung aufmerksam werden - und diese zügig beenden.



Risikobewusste Anleger nutzen die sich bietende Chance und greifen vorher zu, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das erstes Ziel laute 24,00 Euro, mittelfristig betrage der faire Wert 28,00 Euro. (Analyse vom 05.03.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Die Mission von Nynomic sei es, die Welt zu einem besseren Ort für diese und die folgenden Generationen zu machen. So stehe es zumindest auf der Homepage des Spezialisten für berührungslose Messtechnik. Könne man mit der Aktie auch seine Depotperformance verbessern?Die global aufgestellten Norddeutschen böten die gesamte Wertschöpfungskette der permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik an. Nynomic verfolge dabei ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Auf Basis einer breiten Technologieplattform mit intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme samt Auswertung würden sich die Produkte und Lösungen in viele Anwendungsbereiche skalieren lassen. Eigenschaften wie Farben, Dichte, chemische Zusammensetzung oder Temperatur könnten kontaktlos bestimmt werden. Am Ende könnten Kunden aus einer Vielzahl von Branchen und Industrien mit den Lösungen der Gesellschaft ihre Effizienz steigern.Nynomic habe heute die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und einen ersten Ausblick für 2020 veröffentlicht. Der Umsatz sei wie erwartet um sechs Prozent auf 64,8 Millionen Euro zurückgegangen. Das EBIT sei auch planmäßig um 46 Prozent auf 6,4 Millionen Euro abgesackt. Daraus resultiere eine Marge von rund zehn Prozent (Vorjahr: 17 Prozent).Jetzt komme das große ABER: In Anbetracht des schwierigen Marktumfelds und zeitlicher Projekt- und Abnahmeverschiebungen einiger Großkunden habe sich die Gesellschaft noch recht gut behaupten können. Hintergrund: Anhaltende internationale Zoll- und Handelskonflikte sowie eine abkühlende Weltkonjunktur hätten bei großen Kunden in volumenträchtigen Endmärkten wie der Halbleiter- und Elektronikindustrie für eine Investitionszurückhaltung - und damit für Projekt- und Abnahmeverschiebungen gesorgt. Fehlende Skaleneffekte sowie höhere Investitionen in Vertrieb und Produktentwicklung hätten das EBIT belastet. Zudem habe sich der Hochlauf eines großen Auftrags von Bosch verzögert.Bei der Entwicklung in 2019 dürfte es sich am Ende aber nur um eine temporäre Delle handeln. Auch wenn das Ausmaß der erwarteten Nachfragebelebung in einigen Endmärkten noch nicht eindeutig zu prognostizieren sei, dürften die Erlöse im laufenden Jahr wieder spürbar zulegen. Denn neben den erstmaligen Beiträgen der im zweiten Halbjahr 2019 übernommenen Töchter LemnaTec (Phänotypisierung von Pflanzen) und Sensortherm (Infrarotmesstechnik) - die siebte und achte hundertprozentige Tochter - in Höhe von rund neun Millionen Euro würden Branchenkenner spätestens in der zweiten Jahreshälfte bedeutende Nachholeffekte aus den jüngsten Projektverschiebungen erwarten. Zudem stehe nach dem verzögerten Hochlauf des Großauftrags von Bosch ein spürbarer Umsatzzuwachs ins Haus.Das mittelfristige Ziel sei bestätigt worden und sehe vor, im Rahmen der Fortsetzung der erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie durch organisches und anorganisches Wachstum einen Umsatz von 100 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 15 Prozent zu erreichen.Das operative Geschäft des Spezialisten für berührungslose Messtechnik sei in drei wachstumsstarke Segmente aufgeteilt. Der größte Bereich Clean Tech (Umsatzanteil: 67 Prozent) bediene mit sehr breit gefächerten Applikationsfeldern zur Produktionskontrolle den gesamten Industriesektor, von der Chemie über Lebensmitteltechnik bis hin zu Halbleitern und LEDs. Life Science (17 Prozent) umfasse die Lösungen für die Medizintechnik unter anderem zur Analyse von Blut. Im Green Tech Segment (16 Prozent) seien Anwendungen aus den Bereichen Landwirtschaft, wie der Bodennährstoff- und Pflanzenüberwachung (Smart-Farming-Sensor -Systeme), wie der Analyse von Getreide bei der Saat oder der Ernte sowie der Umwelttechnik zusammengefasst.Mit der hohen Expertise in vielen wachstumsstarken Nischen der optischen Messtechnik habe die Gesellschaft zwischen 2013 und 2018 den Umsatz im Durchschnitt um knapp neun Prozent pro Jahr steigern und das EBIT pro Jahr durchschnittlich um 27 Prozent erhöhen können. Die EBIT-Marge habe sich in diesem Zeitraum von 5,8 auf 15 Prozent verbessert.