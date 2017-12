Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Halbleiterhersteller Broadcom (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO), welcher gerade die größte Übernahme in der Geschichte des Halbleitersektors (Ziel: QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM)) plant, hat gestern solide, über den Erwartungen liegende Q4-Zahlen berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) habe in den USA die Zulassung für das Medikament Semaglutide bekommen. Vertrieben werden solle dieses moderne Diabetes-Medikament unter dem Namen Ozempic. Vorteil sei die einmal wöchentliche Verabreichung. Die Aktie habe gestern mit einem Kursplus von 3,4% auf diese Nachricht reagiert.Kräftig Federn lassen müssen habe gestern die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH). Der MDAX-Wert sei nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden angesichts von Bilanzunregelmäßigkeiten und der abgesagten Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Jahr um 63,1% auf EUR 1,105 abgesackt. (07.12.2017/ac/a/m)