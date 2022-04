Aus diesem Grund erhöht Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zwar sein Kursziel von DKK 725 auf DKK 800, stuft seine Empfehlung allerdings auf "Verkauf" herab. (Analyse vom 08.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



110,18 EUR -1,66% (08.04.2022, 14:53)



110,30 EUR +0,46% (08.04.2022, 14:33)



DK0060534915



A1XA8R



NOVC



NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (08.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), ändert in einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) auf "Verkauf".Insgesamt sei das vierte Quartal 2021 für Novo Nordisk solide ausgefallen. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 20% auf DKK (Dänische Krone) 38,33 Mrd. verbessert und sei damit leicht über den Analystenschätzungen von im Schnitt DKK 37,75 Mrd. angesiedelt gewesen. Beim operativen Ergebnis habe das Unternehmen zwar ein Plus von 22% auf DKK 13,63 Mrd. verbucht, allerdings knapp den allgemeinen Konsens von DKK 14,28 Mrd. verfehlt. Der Nettogewinn habe um 17% auf DKK 10,89 Mrd. (Konsens: DKK 10,72 Mrd.) zugelegt.Das Diabetes-Segment von Novo Nordisk habe einen Umsatz von DKK 33,62 Mrd. erwirtschaftet (Konsens: DKK 32,86 Mrd.), was einem Wachstum von 21% entspreche. Das Herzstück der Sparte und Blockbuster-Medikament (Blockbuster - mindestens USD 1 Mrd. Umsatz pro Jahr) Ozempic habe die Umsatzerwartungen von DKK 9,86 Mrd. mit einem tatsächlichen Umsatz von DKK 10,72 Mrd. (Wachstum von 72%) komfortabel übertreffen können. Auch der Hoffnungsträger Rybelsus habe mit einem Plus von 120% auf DKK 1,82 Mrd. (Konsens: DKK 1,77 Mrd.) eine starke Wachstumsdynamik verzeichnet.Mittlerweile decke der Konzern 30,1% des globalen Diabetes-Marktes ab. Eine Steigerung von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresquartal. Man wolle diesen Anteil bis 2025 auf insgesamt über ein Drittel des globalen Diabetes-Marktes erweitern.Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Management mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 6% bis 10%. Des Weiteren erwarte man sich einen operativen Gewinn in der Spanne von 4% bis 8%. Dies entspreche den allgemeinen Markterwartungen.Novo Nordisk habe das Ziel bekräftigt bis 2045 entlang der gesamten Wertschöpfungskette netto emissionsfrei werden zu wollen. Die konzerneigenen Netto-Emissionen wolle man bereits bis zum Jahr 2030 auf 0 gebracht haben. Zurzeit liege man ganze 43% unter dem CO2 Emissions-Niveau von 2019, trotz einer gesteigerten Produktion.Das direkte Exposure zu Russland und der Ukraine halte sich bei Novo Nordisk in äußerst engen Grenzen. Das Unternehmen erziele in etwa 1% seines Gesamtumsatzes in den beiden Konfliktländern. Des Weiteren sei man laut Management in Bezug auf Lieferketten kurzfristig natürlich vor gewisse logistische Herausforderungen gestellt worden, diese sollten aber mittelfristig durch andere Zulieferer gelöst werden können. Wie die meisten Unternehmen im Gesundheitsbereich habe Novo Nordisk momentan mehrere aktive Studien in Russland und der Ukraine. Diese seien aber nur ein Teil von übergeordneten, global angelegten Studien. Sprich, selbst im Worst Case-Szenario, also der vorzeitigen Beendigung laufender Studien in Russland und der Ukraine, sollte dies keinen merklichen Einfluss auf die R&D-Pipeline des Unternehmens haben.Der auf Adipositas ausgerichtete Geschäftsbereich "Obesity Care" habe mit einem Umsatz von DKK 2,46 Mrd. die allgemeinen Markterwartungen von DKK 2,92 Mrd. um deutliche 16% verfehlt. Ursächlich hierfür seien in erster Linie Lieferkettenschwierigkeiten gewesen, welche sich bereits in den Monaten zuvor abgezeichnet hätten. Der Konzern sei nicht in der Lage gewesen, die hohe Nachfrage aus den USA bezüglich des erst im Sommer 2021 erschienenen Medikaments Wegovy zu decken, und werde dies aller Voraussicht nach erst kommenden Sommer können. Konkret gehe es dabei um die Einstellung von Lieferungen eines Vertragsherstellers, welcher für die Spritzenabfüllung verantwortlich gewesen sei, aufgrund von Problemen bei der Qualitätssicherung. Nichtsdestotrotz stelle Wegovy unweigerlich einen Blockbuster-Kandidaten dar, der die Auftragsbücher von Novo Nordisk bereits ordentlich befülle und die Entwicklung dieses Geschäftsbereichs in den kommenden Jahren extrem vorantreiben werde.Novo Nordisk habe für das vierte Quartal 2021 ein robustes Zahlenwerk abgeliefert, welches mit Ausnahme des Bereichs "Obesity Care" im von Analysten erwarteten Rahmen ausgefallen sei. Novo Nordisk stelle für die Analysten der RBI nach wie vor ein Qualitätsunternehmen im europäischen Pharmasektor dar, mit einer guten Positionierung in mehreren Wachstumsbereichen. Das Haar in der Suppe sei nach wie vor die äußerst hohe Bewertung. Zurzeit handle die Aktie des Diabetes-Spezialisten mit einem Aufschlag von über 100% (!) gegenüber seiner Vergleichsgruppe in puncto KGV und EV/EBIT für 2022e. Dies sei zwar bis zu einem gewissen Grad über die starken erwarteten Umsatz- (11,2% vs. 3,6%) und Gewinnwachstumsraten (12,9% vs. 5,6%) des Konzerns gegenüber dem Median der Peer-Gruppe argumentierbar, allerdings seien die Analysten der RBI der Ansicht, dass sich die Bewertung der Aktie in den vergangenen Monaten mehr als überproportional zu diesen Erwartungshaltungen entwickelt habe.