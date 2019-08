Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (20.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Das Q2-Zahlenwerk habe im Rahmen der Analystenerwartungen und des Marktkonsens gelegen. Während auf operativer Ebene eine ordentliche Dynamik (Umsatz und EBIT: jeweils +10% y/y) habe ausgewiesen werden können, sei das EPS aufgrund von Verlusten aus Währungsabsicherungsgeschäften sowie einer höheren Steuerquote und trotz Aktienrückkäufen rückläufig gewesen (-6% y/y). Der Pharmakonzern habe die Umsatz- und EBIT-Guidance für 2019 (währungsbereinigt und berichtet) präzisiert und damit erhöht. Dem stünden jedoch größere Belastungen aus Währungsabsicherungsgeschäften gegenüber. Das Aktienrückkaufprogramm (bis zu 15 Mrd. DKK) sei bisher zur Hälfte ausgenutzt und sollte sich nach Meinung des Analysten damit weiterhin als Stütze für den Aktienkurs erweisen.Die jüngst eingereichte Sammelklage (11,8 Mrd. DKK) sehe Gottschalt als überschaubares Risiko für Novo Nordisk an (zum Vergleich: durchschnittlicher Nettogewinn 2014-2018 bei rund 35 Mrd. DKK p.a.). Er habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2020e: 16,16 (alt: 16,11) DKK; EPS 2020e: 18,70 (alt: 17,75) DKK).Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Novo Nordisk B-Aktie. Das Kursziel werde von 340 DKK auf 360 DKK erhöht. (Analyse vom 20.08.2019)