Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (18.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk und Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823) hätten heute gemeldet, dass sie ihre Partnerschaft im Bereich nicht-alkoholische Fettleberentzündung (NASH) ausgeweitet hätten. Die Unternehmen würden eine doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2b-Studie durchführen, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Novo Nordisk-Semaglutide, einem GLP-1-Rezeptoragonisten, und einer Kombination aus Gileads FXR-Agonisten Cilofexor und dem ACC-Inhibitor Firsocostat bei Menschen mit durch NASH ausgelöster kompensierter Zirrhose zu untersuchen.Die vierarmige Studie, die an rund 440 Patienten durchgeführt werden solle, solle die Auswirkungen der Behandlung auf die Leberfibrose und die NASH-Entwicklung bewerten. Die Patienten-Rekrutierung solle in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres beginnen."NASH ist eine Krankheit mit einem hohen medizinischen Bedarf, da derzeit keine Medikamente zur Behandlung dieser potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung zugelassen sind. Aufbauend auf den positiven Ergebnissen unserer Proof-of-Concept-Studie hoffen wir, gemeinsam mit Gilead das Potenzial von Semaglutide mit Cilofexor und Firsocostat zu demonstrieren, um Menschen zu helfen, die mit NASH leben", habe Martin Holst Lange, Executive Vice President und Entwicklungsleiter bei Novo Nordisk gesagt."Gilead freut sich, die Zusammenarbeit mit Novo Nordisk zu erweitern und das Verständnis für das Potenzial für Kombinationsansätze bei der Behandlung von Menschen mit Zirrhose aufgrund von NASH zu erweitern", habe Dr. Mark Genovese, Senior Vice President, Inflammation Clinical Development bei Gilead Sciences gesagt.DER AKTIONÄR bleibe optimistisch für das Papier. Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich seit geraumer Zeit auch im "Schlag-den-Buffett-Depot" vom AKTIONÄR, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link