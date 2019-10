XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ausbruch bei der Aktie von Novo Nordisk lasse weiter auf sich warten. Gehe es nach Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs, dürfte sich das auf absehbare Zeit ändern, er rate unverändert zum Kauf der Papiere des dänischen Insulin-Herstellers. Langfristig wolle sich Novo Nordisk breiter aufstellen - eine neue Kooperation könnte dabei helfen.Die Dänen würden in den kommenden drei Jahren mit dem Medigene-Partner Bluebird Bio kooperieren. Im Fokus der Forschungsallianz stehe die Entwicklung von in vivo Genom-Editing-Behandlungen für genetische Erkrankungen, einschließlich Hämophilie (Bluterkrankheit). Damit betrete der führende Insulinhersteller die Gentherapie-Bühne, auf der sich bereits eine Vielzahl an Playern wie Biomarin oder Sangamo tummeln würden. Roche wolle mit der ausstehenden Übernahme von Spark Therapeutics ebenfalls in diesem vielversprechenden Forschungsbereich Fuß fassen.Bereits vor Bekanntgabe der Kooperation habe Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs die Novo-Nordisk-Aktie auf der viel beachteten "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 Dänische Kronen (60,25 Euro) belassen. Seine Gewinnprognose für den Insulinhersteller von 4,21 Kronen je Aktie liege über der Konsensschätzung für das dritte Quartal. Auch die Umsatzschätzung übertreffe mit 30,34 Milliarden Kronen die durchschnittliche Analystenerwartung."Der Aktionär" bleibt langfristig von Novo Nordisk überzeugt. Charttechnisch steht der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch zwar noch aus, investierte Anleger sollten sich allerdings davon nicht beunruhigen lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Frisches Potenzial verspreche das neue Medikament Rybelsus, welches vor Kurzem von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen worden sei. (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: