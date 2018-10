Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisks Insulinpens würden smarter. Im heiß umkämpften Diabetesmarkt scheine sich das dänische Unternehmen erneut einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu erkämpfen. Im kommenden Jahr wolle Novo Nordisk seine ersten vernetzten Pens vorstellen, die Dosierungsdaten mit digitalen Plattformen synchronisieren könnten. Neben Dexcom und Glooko wolle der Pharmakonzern in diesem Bereich auch mit dem dem Schweizer Pharmigaganten Roche verstärkt zusammenarbeiten.Hochinteressant außerdem: Novo Nordisk wolle in Fremont, Kalifornien, einen Standort zur Erforschung und Produktion Stammzell-basierter Therapeutika errichten. Die Anlage solle ebenfalls 2019 in Betrieb gehen. Mit dem neuen Standort wollten die Dänen ihr Engagement in der Stammzellforschung für Medikamente gegen Typ 1 Diabetes und andere chronische Erkrankungen ausbauen.Anleger würden aber noch auf News beim Hoffnungsträger Semaglutide gespannt warten. Hier würden im laufenden Jahre gleich noch mehrere entscheidende Studienergebnisse erwartet. Die zuletzt veröffentlichten Studien seien positiv ausgefallen. Der Chart von Novo Nordisk verdeutliche das gespannte Warten der Anleger auf diese Daten. "Der Aktionär" rate Anleger weiterhin mit einem Stopp bei 35 Euro investiert zu bleiben, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:40,635 EUR +0,91% (02.10.2018, 16:01)