XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

99,28 EUR +0,88% (04.11.2021, 09:46)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe beim Umsatz im Rahmen der Analysten-Prognosen und des Marktkonsens gelegen. Das EBIT und das EPS hätten moderat über den Erwartungen gelegen. Während die Erlöse infolge einer höheren Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit zugelegt hätten, habe das EBIT von deutlich gesunkenen Abschreibungen sowie unterproportional gestiegenen operativen Kosten profitiert.Novo Nordisk habe die Guidance für 2021 beim Umsatz, EBIT und dem freien Cashflow erneut angehoben. Mit zunehmenden Impfquoten gegen COVID-19 rechne der Analyst weiterhin mit einer sukzessiven Zunahme an Therapien zur Behandlung von Diabetes, wobei er die Delta-Variante des Coronavirus nach wie vor als Risikofaktor betrachte. Er habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: 20,89 (alt: 20,45) DKK) und 2022e (u.a. EPS: 23,21 (alt: 22,68) DKK) angehoben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Novo Nordisk B-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 670,00 auf 750,00 DKK (Dänische Krone) angehoben. (Analyse vom 04.11.2021)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:98,78 EUR -1,03% (04.11.2021, 10:01)