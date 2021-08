Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 500,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 29.07.2021 585,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 19.07.2021 375,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 12.07.2021 541,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 07.07.2021 535,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 30.06.2021 447,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 28.06.2021 430,00 Hold Berenberg Bank Luisa Hector 15.06.2021 500,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 10.06.2021 495,00 Halten Raiffeisen Bank International Leopold Salcher 19.05.2021 505,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 18.05.2021 470,00 Neutral Credit Suisse Trung Huynh 06.05.2021

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

78,06 EUR -0,51% (03.08.2021, 14:34)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

78,04 EUR +0,33% (03.08.2021, 14:13)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.08.2021/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 585,00 DKK (Dänische Krone) oder 375,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 5. August die Zahlen zum 2. Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von Barclays dem Titel das höchste Kursziel von 585 DKK zu. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Die durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Geschäfte der europäischen Pharmawerte sollten sich in der zweiten Jahreshälfte weiter erholen, schrieb Analystin Emily Field in einer am 19. Juli vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei der Kalender mit potenziellen klinischen und regulatorischen Kurstreibern im zweiten Halbjahr voller als in den ersten sechs Monaten.Zudem hat die Investmentbank Jefferies das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 375 DKK angehoben, die Einstufung aber auf "underperform" belassen. Bei den anstehenden Geschäftszahlen der europäischen Pharmakonzerne zum 2. Quartal stecke der sprichwörtliche "Teufel im Detail", schrieb Analyst Peter Welford in einer am 12. Juli vorliegenden Sektorstudie. Es gebe aber auch viele mögliche Kurstreiber. Welfords Schätzungen für den dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk lägen über den Markterwartungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?