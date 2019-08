Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 340,00 Equal-Weight Morgan Stanley Mark Purcell 06.08.2019 - Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 05.08.2019 355,00 Buy UBS AG Michael Leuchten 31.07.2019 345,00 Hold Deutsche Bank Richard Parkes 08.07.2019 450,00 Conviction Buy Goldman Sachs Keyur Parekh 04.07.2019 360,00 Outperform Credit Suisse Trung Huynh 11.06.2019 325,00 Equal weight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 11.06.2019 370,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 05.06.2019 220,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 28.05.2019 340,00 Halten Independent Research Stefan Röhle 14.05.2019 333,00 Neutral Oddo BHF Pierre Corby 07.05.2019

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

44,84 EUR +3,31% (08.08.2019, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

44,88 EUR +1,38% (08.08.2019, 12:54)



NASDAQ OMX Copenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

334,70 DKK +2,67% (08.08.2019, 12:55)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (08.08.2019/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 DKK (Dänische Krone) oder 220,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 9. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Der dort zuständige Analyst, Keyur Parekh, hat die Einstufung für den Insulinhersteller vor Zahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 DKK belassen. Die Resultate für das 2. Quartal dürften auf ein starkes Umsatzwachstum hindeuten, schrieb Parekh in einer am 4. Juli vorliegenden Studie. Nicht nur bleibe der US-amerikanische Diabetesmarkt stark. Auch andere Ländern würden immer mehr zum Erfolg beitragen.Die niedrigste Kursprognose für die Novo Nordisk-Aktie kommt von HSBC und liegt bei 220,00 DKK. Die britische Investmentbank hat die Bewertung für Novo Nordisk auf "reduce" belassen. Das oral einzunehmende Diabetesmittel Semaglutid könnte bis Ende 2019 die US-Zulassung erhalten, schrieb HSBC-Analyst, Stephen McGarry, in einer am 28. Mai vorliegenden Studie. Viele Marktakteure befürchteten jedoch, dass sich daraus Kannibalisierungseffekte für den dänischen Insulinhersteller ergeben könnten.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 340 DKK belassen. Das 2. Quartal des Pharmaunternehmens dürfte stark ausfallen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am 6. August vorliegenden Studie. Ein wichtiger Punkt dabei werde die Preisentwicklung in den USA sein.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: