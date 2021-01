Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

134,01 USD +2,16% (28.01.2021, 22:00)



US6700024010



A2PKMZ



NVV1



NVAX



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Ein Impfstoff-Kandidat des US-Herstellers habe laut vorläufigen Ergebnissen einer Phase-III-Studie in Großbritannien rund 90% Wirksamkeit gegen Covid-19 aufgezeigt. Das habe Novavax am Donnerstagabend mitgeteilt. Gegen die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 solle das Vakzin laut Hersteller ähnlich gut wirken wie gegen die ursprüngliche Variante. Weniger gut seien hingegen die Ergebnisse aus einer in Südafrika durchgeführten Phase-II-Studie. Gegen die dort auftretende Mutation solle die Wirksamkeit nur bei 60% liegen.In Großbritannien sei die Nachricht als große Erfolgsmeldung wahrgenommen worden. Die Ergebnisse seien wirklich sehr vielversprechend, dass es einen weiteren Corona-Impfstoff neben den Vakzinen von AstraZeneca, BioNTech und Moderna geben werde. Die positiven Ergebnisse würden auch unter den Analysten Anklang finden. Die Novavax-Aktie reagiere mit einem Kurssprung von satten 25% auf die vielversprechenden Daten."Der Aktionär" habe die Novavax-Aktie im Frühjahr 2020 zu 6,55 Euro vorgestellt, sei aber dann mit einem Kursgewinn von gut 1.200% ausgestoppt worden. Das Papier bleibe nichts für schwache Nerven. Interessierte, spekulativ ausgerichtete Anleger sollten in die Fahnenstange nun nicht hineinkaufen und einen klaren Rücksetzer abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: