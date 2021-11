Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

154,02 EUR +3,19% (02.11.2021, 10:19)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

172,45 USD +15,87% (01.11.2021, 21:15)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (02.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Beim Corona-Impfstoff-Entwickler gehe es Schlag auf Schlag. Nach der Einreichung des Zulassungsantrags für das proteinbasierte Vakzin in Großbritannien habe Novavax auch in anderen Ländern Vollzug gemeldet.Wie Novavax am Montag bekannt gegeben habe, habe die zuständige Behörde in Indonesien dem Corona-Impfstoff von Novavax grünes Licht im Form einer Notfallzulassung erteilt. Der Handelsname laute Covovax, das Vakzin werde vom Serum Institute of India hergestellt und vermarktet.Davor habe das Impfstoff-Unternehmen bereits angekündigt, die Zulassung in Kanada, Australien und Großbritannien beantragt zu haben. Und auch in Europa erziele Novavax Fortschritte. Dem Vernehmen nach habe die US-Gesellschaft die Einreichung aller Daten und Module bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) abschließen können, um die finale behördliche Prüfung seines Dossiers zu unterstützen.Der Impfstoff-Titel bleibt ein ganz heißes Eisen und befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Michel Doepke. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link