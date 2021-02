Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

248,30 EUR +0,87% (11.02.2021, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

301,71 USD +1,12% (11.02.2021, 16:11)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (11.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Biotech-Schmiede Novavax habe zuletzt mit extrem starken Corona-Impfstoff-Daten aufwarten können. Daraufhin sei die Aktie förmlich durch die Decke gegangen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nun berichte, könnte die Europäische Union (EU) diese oder nächste Woche einen Liefervertrag mit Novavax schließen.Reuters beziehe sich dabei auf zwei EU-Beamte, die an den Gesprächen mit der Firma beteiligt gewesen seien. "Die Gespräche mit Novavax haben sich intensiviert und wir wollen den Vertrag diese oder nächste Woche abschließen", zitiere die Nachrichtenagentur einen EU-Beamten.Ein zweiter EU-Beamter, der an den Gesprächen beteiligt gewesen sei, habe diesen möglichen Zeitplan für eine Einigung bestätigt, aber hinzugefügt, dass die Gespräche mit den Anwälten des Unternehmens noch im Gange seien und habe es abgelehnt, näher auf die noch offenen Fragen einzugehen, heiße es weiter.Die Chancen, dass ein Liefervertrag mit der EU zustande komme, seien sehr gut. DER AKTIONÄR hatte die Aktie von Novavax im Frühjahr 2020 zu 6,55 Euro vorgestellt, wurde allerdings dann mit einem Kursgewinn von gut 1.200 Prozent ausgestoppt. Interessierte Anleger sollten in die Fahnenstange nicht hineinkaufen und auf günstigere Kurse bei der spekulativen Novavax-Aktie warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link