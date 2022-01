Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der amerikanische Impfstoff-Entwickler habe in den letzten Wochen in vielen Ländern eine Zulassung für das proteinbasierte Corona-Vakzin Novaxovid erhalten. Derzeit würden die Analysten davon ausgehen, dass Novavax bei Umsatz und Ergebnis im Jahr 2022 massiv zulegen werde. Die Ungewissheit, ob Omikron jedoch das Ende der Pandemie einläute, belaste die Aktie weiter.Für das angebrochene Geschäftsjahr 2022 würden die Analysten mit einem Umsatz von 4,62 Milliarden Dollar und einem EBIT von 2,78 Milliarden Dollar rechnen. Daraus würde ein Ergebnis von 26,58 Dollar je Aktie resultieren. Damit ergebe sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 4.Welchen Sprung Novavax, wenn die Prognosen der Analysten eintreffen würden, hinlegen würde, würden die Erwartungen für das Jahr 2021 zeigen. In diesem Fiskaljahr könnte der Impfstoff-Entwickler 1,38 Milliarden Dollar erlöst und ein EBIT-Verlust von 1,38 Milliarden Dollar generiert haben. Unter dem Strich könnte sich der Fehlbetrag pro Papier auf 5,79 Dollar belaufen.Gemessen an den Schätzungen sei die Aktie von Novavax äußerst günstig bewertet. Der Einfluss von Omikron auf die globalen Impfkampagnen lasse sich derzeit jedoch schwer abschätzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: