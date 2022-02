Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der neuen Woche würden in Deutschland die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax erwartet. "Wir rechnen ab Montag mit der ersten Lieferung", habe eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Sonntag in Berlin gesagt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe am Freitag gesagt, dass am Montag 1,4 Millionen Dosen erwartet würden.Wann das Vakzin zum Einsatz komme, sei Sache der Länder. Einige Länder hätten Impfungen ab der ersten Märzwoche angekündigt.Gehofft werde, dass der Novavax-Impfstoff eine Alternative für all jene sei, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe hätten. Aber ob sich das in breiterem Umfang auswirke, sei nicht sicher, zumal auch der Impfstoff von Novavax kein klassischer Totimpstoff sei. Es handle sich um einen sogenannten proteinbasierten Impfstoff. Die Mittel von BioNTech/Pfizer und Moderna seien mRNA-Impfstoffe.Der Novavax-Impfstoff bestehe aus virusähnlichen Partikeln, die das Spike-Protein des Coronavirus enthalten würden, sowie einem Wirkverstärker. Bei mRNA-Impfstoffen liefere die sogenannte Boten-RNA (engl: messenger ribonucleic acid, mRNA) in den Impfstoffen einen Teil der Erbinformation des Virus in die menschlichen Zellen. Sie würden mit diesen Informationen ein Protein des Erregers produzieren, gegen das der Körper dann Abwehrreaktionen entwickele.Die Aktie von Novavax arbeite derzeit an einer nachhaltigen Bodenbildung. Ein wichtiges Signal für den Wert wäre die Zulassung des Corona-Vakzins in den USA. Dabeibleiben, aber Stopp bei 68,00 Euro beachten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link