Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (21.07.2020/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von eToro:Dass die Geschäfte von Pharmaunternehmen in der Corona-Zeit nicht zwangsläufig kräftig zulegen, bekam Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) bei der Vorstellung seiner jüngsten Quartalszahlen zu spüren, so Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.Die Nachfrage sei im zweiten Quartal gesunken.So schnell könne sich das Geschäft ändern. Im ersten Quartal habe es bei Novartis nur minimale Auswirkungen der Corona-Krise auf Lieferketten und Geschäft gegeben, im zweiten Quartal dagegen sehr. Daher sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent gesunken, der Gewinn sei sogar um 11 Prozent zurückgegangen."Nach zahlreichen Hamsterkäufen zu Jahresbeginn wurden sie im zweiten Quartal kräftig gedrosselt. Patienten gingen auch nicht so häufig zum Arzt - aus Sorge, sich mit dem Covid 19-Virus anzustecken, was sich ebenfalls nachteilig auf die Medikamentennachfrage ausgewirkt hat", erkläre Austinat.Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:75,58 EUR -1,16% (21.07.2020, 10:45)