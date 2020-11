Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,43 EUR -0,61% (20.11.2020, 10:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,48 CHF +0,48% (20.11.2020, 10:27)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (20.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe sich von der australischen Mesoblast eine exklusive Lizenz für eine potenzielle Behandlungsmöglichkeit von akutem Lungenversagen gesichert. Die Lizenz- und Kooperationsvereinbarung umfasse die Entwicklung, Vermarktung und Herstellung von Remestemcel-L, habe Novartis am Donnerstagabend bekannt gegeben.Remestemcel-L sei die erste potenzielle erste Therapie für akutes Lungenversagen, fachsprachlich auch Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). In der Vereinbarung eingeschlossen sei auch die Behandlung von ARDS in Zusammenhang mit Covid-19.Das Präparat werde aktuell bei ARDS in Verbindung mit Covid-19 in einer laufenden Phase-3-Studie untersucht, habe es weiter geheißen. Der Pharmakonzern beabsichtige nun, nach deren Abschluss den Start einer zulassungsrelevanten Studie mit Remestemcel-L bei ARDS, das nicht mit Covid-19 in Verbindung stehe.Finanzielle Details des Deals seien nicht genannt worden.Die Novartis-Aktie habe sich zuletzt peu à peu nach oben arbeiten können. Nun sei der Titel am wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie angelangt. Gelinge nun dem Papier der Ausbruch darüber, wäre dies endlich wieder ein positives Signal für die Aktie. Nicht zu verachten in jedem Fall weiterhin: Novartis ist ein starker Dividendenzahler, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Dividendenrendite betrage derzeit 3,8 Prozent. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link