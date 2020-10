LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

67,37 EUR -0,82% (28.10.2020, 17:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,21 CHF -2,62% (28.10.2020, 17:00)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis sei es in Q3/2020 gelungen, seine Gewinnmarge weiter zu steigern. Mit dem erreichten Wert von 33,2 Prozent für die Kerngewinnmarge nähere man sich denn auch dem eigenen Ziel an, mittelfristig Margen im hohen 30-Prozent-Bereich zu erreichen, wie CEO Vas Narasimhan und Finanzchef Harry Kirsch am Dienstag bestätigt hätten. Die guten Zahlen und auch die Prognoseanhebung habe sich jedoch im Kurs der Novartis-Aktie nicht positiv bemerkbar machen können. Und auch nicht die Nachricht, dass sich der Konzern jetzt stärker in den Kampf gegen Corona einbringen wolle.Novartis schalte sich über eine Zusammenarbeit mit Molecular Partners nun aktiver in den Kampf gegen Covid-19 ein. In Form einer Options- und Lizenzvereinbarung würden die beiden Unternehmen den Schulterschluss üben, wie sie am Mittwoch bekannt gegeben hätten.Ziel der Vereinbarung sei die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von zwei therapeutischen Kandidaten, MP0420 und MP0423, die gegen das Coronavirus erprobt werden sollten.Die Novartis-Aktie sei nach dem jüngsten Rutsch unter das Augusttief erneut deutlich unter die Räder gekommen. Anleger warten eine Beruhigung ab, langfristig sind die aktuellen Kurse aber hochattraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zudem sei Novartis ein starker Dividendenzahler - die Rendite betrage aktuell 3,8 Prozent. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: