Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern habe für sein Mittel Pluvicto in dieser Woche die US-Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form von Prostatakrebs erhalten. Zudem sei von der Behörde auch ein dazu gehörendes Diagnostikum mit dem Namen Locametz zugelassen worden. Novartis habe sich den Zugriff auf die neuartige Radiotherapie durch die milliardenschwere Übernahme von Advanced Accelerator Applications gesichert. Die Transaktion zahle sich aus.Novartis bleibe, unabhängig von der jüngsten Zulassung, ein Basisinvestment im Pharmasektor. Seit vielen Jahren würden die Schweizer ihre Anteilseigner auch an der operativen Entwicklung in Form von üppigen Dividenden (aktuelle Rendite 4%) teilhaben lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)