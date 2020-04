SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,72 CHF +1,16% (03.04.2020, 13:06)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (03.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern schreite bei der Bekämpfung von COVID-19 voran. Novartis wolle eine neue klinische Studie mit Jakavi (Ruxolitinib) initiieren. In diese sollten Patienten mit einem COVID-19-assoziiertem Zytokinsturm (eine Immunüberreaktion) eingeschlossen werden. Laut Novartis würden präklinische und vorläufige klinische Beweise darauf hindeuten, dass Jakavi, ein gut etablierter JAK-Inhibitor, die Zahl der Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung und mechanische Beatmung benötigen, reduzieren könnte. Jakavi, oder auch Jakafi geschrieben, stamme ursprünglich aus dem Hause Incyte. Novartis halte jedoch die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte des Medikamentes außerhalb der USA.Derweil sei der Verkauf des US-Generika- und Dermatologiegeschäfts von Novartis gescheitert. Dass der Verkauf des Geschäfts an Aurobindo am Veto der US-Kartellbehörde FTC gescheitert sei und nun nicht zustandekomme, werte er als leichte Enttäuschung, so Analyst Keyur Parekh in einer aktuellen Studie. Dennoch habe Parekh die Aktie im Hinblick auf die Zahlen zum ersten Quartal 2020 (Vorlage für den 28. April geplant) auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 113 CHF belassen. Er verspreche sich von dem Basler Pharmakonzern einen robusten Jahresauftakt. In Zeiten der Viruskrise liege der Fokus jedoch vermutlich mehr auf der weitergehenden Geschäftsentwicklung.Die charttechnische Erholung der Novartis-Aktie setze sich fort. Langfristig würden die Perspektiven beim Schweizer Pharmagiganten stimmen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,22 EUR +3,51% (03.04.2020, 13:20)